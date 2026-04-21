Com uma excelente atuação do trio Mitchell, Harden e Mobley, o Cleveland Cavaliers superou o Toronto Raptors e ampliou sua vantagem nos Playoffs nesta segunda-feira (20). A rodada, porém, não foi apenas dos favoritos: Anthony Edwards e CJ McCollum brilharam fora de casa, liderando Timberwolves e Hawks em vitórias importantes que silenciaram as arenas adversárias e empataram a disputa.

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Cavaliers vencem Raptors e abrem 2 na série

O Cleveland Cavaliers impôs seu ritmo e venceu o Toronto Raptors por 115 a 105, ampliando a vantagem na série da primeira rodada. Sob o comando de um Donovan Mitchell inspirado, que anotou 30 pontos, o time de Ohio contou com um "big three" em sintonia: Mitchell, James Harden (28 pontos) e Evan Mobley (25 pontos) somaram impressionantes 83 pontos. A vitória foi construída com um jogo coletivo sólido na Rocket Arena, impedindo qualquer reação consistente dos canadenses. Agora, Clevelend viaja para Toronto para o terceiro jogo nesta quinta-feira (23).

Donovan Mitchell e James Harden, do Cavaliers, abraçam-se após jogo contra o Raptors pelos playoffs da NBA (Foto: Jeff haynes/Nbae via getty images/Afp)

Por um ponto, Hawks vence Knicks e empata a disputa

Em um duelo tenso, o Atlanta Hawks venceu o New York Knicks por apenas um ponto de diferença, empatando a disputa na série. Após um primeiro tempo dominado pelos donos da casa, que chegaram a abrir sete pontos de vantagem, Atlanta reagiu na etapa final com uma boa atuação de CJ McCollum, cestinha com 32 pontos. O jogo foi decidido nos detalhes, Mikal Bridges errou o arremesso final para os Knicks, garantindo o triunfo dos visitantes. O próximo jogo da série vai ser em Atlanta, nesta quinta feira (23), onde os Hawks tentarão usar o fator casa para virar o placar geral.

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Jalen Johnson, do Hawks, infiltra contra o Knicks no segundo jogo da primeira rodada dos playoffs (Foto: Nathaniel s. butler/Nbae via getty images/Afp)

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Timberwolves vencem Nuggets em virada impressionante

O Minnesota Timberwolves protagonizou uma virada impressionante ao derrotar o Denver Nuggets por 119 a 114 na Ball Arena. Mesmo saindo atrás por 19 pontos, a equipe de Mineápolis aproveitou os momentos de descanso de Nikola Jokic para emplacar uma corrida de 24 a 4, retomando o controle do jogo. Anthony Edwards foi o grande nome, registrando um duplo-duplo de 30 pontos e 10 rebotes, enquanto Julius Randle e Donte DiVincenzo brilharam nos momentos decisivos. Apesar dos 30 pontos de Jamal Murray, os Nuggets falharam nos lances livres finais, permitindo o empate na série. O Jogo 3 acontece na quinta-feira (23) em Minessota.

Jaden McDaniels, do Timberwolves, enterra contra o Nuggets no segundo jogo da primeira rodada dos playoffs (Foto: Garrett ellwood/Nbae via getty images/Afp)

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Próximos jogos dos Playoffs:

A disputa continua nesta terça e quarta-feira com os segundos jogos de outras séries. Confira os horários (Brasília):

Terça-feira (21 de abril):

20h: Celtics x 76ers

Celtics x 76ers 21h: Spurs x Trail Blazers

Spurs x Trail Blazers 23h30: Lakers x Rockets

Quarta-feira (22 de abril):

22h30: Thunder x Suns

Thunder x Suns 20h: Pistons x Magic

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