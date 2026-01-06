NBA: Nuggets faz o inacreditável, técnico e astro são expulsos e líder é derrotado

Uma noite eletrizante na NBA reservou grandes surpresas e momentos de requinte para os fãs do basquete. Com um time principal praticamente inteiro desfalcado, o Denver Nuggets desafiou as probabilidades, o Oklahoma City Thunder perdeu feio dentro de casa e, para completar o caos, os Warriors tiveram técnico e astro sendo expulsos na mesma partida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Nuggets superam desfalques e dominam os 76ers

Considerada uma vitória improvável até mesmo pelos torcedores mais otimistas, o Denver Nuggets, sem seus titulares e o astro Nikola Jokic, conquistou um triunfo memorável sobre o 76ers na Xfinity Mobile Arena, na Filadélfia. A história foi escrita por Jalen Pickett, o armador que teve uma atuação de gala: ele registrou impressionantes 29 pontos, sendo 21 deles provenientes de sete cestas de três pontos, e ainda distribuiu sete assistências.

➡️ NBA proibe ritual de aquecimento de atleta do Orlando Magic

➡️ Thunder perde de virada e Antetokounmpo anota duplo-duplo na NBA

Caos em Los Angeles: Kerr e Curry expulsos

O clima esquentou na Intuit Dome, casa do Los Angeles Clippers. Inicialmente, o duelo contra o Golden State Warriors seguia equilibrado, com Stephen Curry em mais uma de suas atuações de gala, recheada de cestas insanas e passes dignos de admiração. O estopim para a confusão, no entanto, foi a arbitragem, que deixou de marcar um goaltending (toque na bola em trajetória para a cesta que resultaria em ponto) a favor dos Warriors.

continua após a publicidade

O lance gerou a fúria de Steve Kerr, técnico do Warriors, que partiu para cima dos árbitros, sendo penalizado com duas faltas técnicas e a consequente expulsão de quadra. Vale ressaltar que os árbitros já haviam invalidado uma cesta de Curry momentos antes.

Apesar do ambiente tenso, principalmente no último quarto, o brasileiro Gui Santos foi um ponto positivo para o Warriors. Entrando nos 12 minutos finais, o jogador fez seis pontos, pegou dois rebotes e acertou uma incrível cesta de três, sendo elogiado até pelo rapper Snoop Dogg, que narrava a partida. Contudo, nos segundos finais, a situação piorou: Stephen Curry cometeu sua sexta falta, excedendo o limite e também sendo expulso, tornando-se uma peça importante perdida na disputa pela vitória.

continua após a publicidade

➡️ Draymond Green recebe duas punições e se aproxima de suspensão na NBA

➡️ Show de Jaylen Brown, expulsão de Green e 'enterrada canina' marcam rodada da NBA

Tempos sombrios: líder da Conferência Oeste é derrotado

O Charlotte Hornets fez uma refeição completa na casa do Oklahoma City Thunder, líder da Conferência Oeste, vencendo o time do astro Shai Gligeous-Alexander por uma diferença de 27 pontos. A diferença de pontos era visível desde o primeiro quarto, chocando os fãs com o desempenho dos Hornets, principalmente com um lance insano de LaMello Ball.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Veja todos os resultados da noite de segunda (5):

Detroit Pistons 121 x 90 New York Knicks

Boston Celtics 115 x 101 Chicago Bulls

Toronto Raptors 118 x 100 Atlanta Hawks

Oklahoma City Thunder 97 x 124 Charlotte Hornets

Houston Rockets 100 x 97 Phoenix Suns

Philadelphia 76ers 124 x 125 Denver Nuggets

Los Angeles Clippers 103 x 102 Golden State Warriors

Portland Trail Blazers 137 x 117 Utah Jazz