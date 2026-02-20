menu hamburguer
NBA

NBA vai implementar mudanças contra 'derrotas propositais' na próxima temporada

Algumas franquias foram multadas nesta temporada por poupar jogadores saudáveis em busca de derrotas

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 20/02/2026
13:25
O comissário da NBA, Adam Silver, fala em coletiva durante o fim de semana do All-Star 2026 no Intuit Dome, em Inglewood, Califórnia, em 14 de fevereiro de 2026 (Foto: Ryan sirius sun/getty images via afp)
imagem cameraO comissário da NBA, Adam Silver, fala em coletiva durante o fim de semana do All-Star 2026 no Intuit Dome, em Inglewood, Califórnia, em 14 de fevereiro de 2026 (Foto: Ryan sirius sun/Getty images via AFP)
A NBA está determinada a acabar com o tanking, a prática de perder jogos intencionalmente para obter melhores escolhas no Draft. O comissário Adam Silver informou os 30 general managers (gerentes gerais) da liga sobre a decisão de implementar alterações nas regras já na próxima temporada, conforme apuração do jornalista Shams Charania, do ESPN, divulgada nesta quinta-feira (19).

Desde dezembro de 2025, a organização intensificou as discussões sobre o tema, envolvendo proprietários de times, comitês técnicos e dirigentes. O processo está atualmente na fase de proposição de novas ideias para coibir a estratégia.

Propostas em debate

Durante o All-Star Game da última semana, a liga reuniu-se com donos e dirigentes para debater as seguintes propostas:

  1. Limitar as proteções das escolhas de primeira rodada no Draft.
  2. Congelar as probabilidades da loteria na trade deadline (limite final de trocas) ou em data posterior (atualmente, a classificação final da temporada regular define as chances).
  3. Proibir equipes de terem uma escolha no top 4 em anos consecutivos e/ou após terminarem consecutivamente entre os três piores na temporada.
  4. Impedir finalistas de conferência de terem uma escolha top 4 na temporada seguinte.
  5. Estabelecer as probabilidades do sorteio considerando os últimos dois anos, e não apenas a temporada anterior.
  6. Estender a loteria até os times do play-in.
  7. Nivelar as chances de todos os times de loteria no sorteio do Draft..

A postura da liga: integridade em primeiro lugar

Na reunião durante o All-Star, todas as partes demonstraram interesse em manter as discussões ativas para garantir a integridade do esporte. Os participantes das conversas descreveram Adam Silver como "enfático" em sua mensagem sobre a urgência de resolver o problema.

Mike Krzyzewski, consultor sênior de operações de basquete da NBA e lenda do basquete universitário e olímpico, reforçou a mensagem. Segundo fontes, Krzyzewski declarou que todos os envolvidos devem estar preparados para se adequarem ao que a liga decretar nos próximos meses e na próxima temporada.

Em coletiva de imprensa no All-Star Weekend, Silver havia alertado que o tanking tem sido "pior este ano do que vimos na memória recente", afirmando que estava considerando "todos os remédios possíveis" para combatê-lo.

Stephen Curry em ação pelo Golden State Warriors contra Detroit Pistons na NBA (Foto: Noah Graham/NBAE via Getty Images/AFP)
Stephen Curry em ação pelo Golden State Warriors contra Detroit Pistons na NBA (Foto: Noah Graham/NBAE via Getty Images/AFP)

Divergências e multas

Apesar da postura firme da direção, a mudança de mentalidade ainda não é uma unanimidade. Dias antes da entrevista de Silver, Mat Ishbia, proprietário do Phoenix Suns, classificou o tanking como "muito pior do que qualquer escândalo de apostas" em uma postagem nas redes sociais.

A declaração foi rebatida por Mark Cuban, dono minoritário do Dallas Mavericks (e que controlava a franquia até poucas temporadas atrás), evidenciando a falta de consenso.

Contudo, a NBA já demonstra rigor. Na semana anterior ao All-Star Game, a liga multou o Utah Jazz em 500 mil dólares e o Indiana Pacers em 100 mil dólares. A justificativa foi que ambas as equipes pouparam jogadores saudáveis em jogos recentes, visando perder para conseguirem uma posição melhor no Draft. A organização deixou claro que movimentos que comprometam a integridade do esporte não serão tolerados.

A implementação das mudanças está prevista para a próxima temporada.

Ben Sheppard #26, do Indiana Pacers, dribla a bola enquanto é marcado por Baylor Scheierman #55, do Boston Celtics, no segundo tempo no TD Garden, em Boston, Massachusetts, em 21 de janeiro de 2026 (Foto: China wong/getty images via afp)
Ben Sheppard #26, do Indiana Pacers, dribla a bola enquanto é marcado por Baylor Scheierman #55, do Boston Celtics, no segundo tempo no TD Garden, em Boston, Massachusetts, em 21 de janeiro de 2026 (Foto: China wong/getty images via afp)

