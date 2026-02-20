NBA vai implementar mudanças contra 'derrotas propositais' na próxima temporada

A NBA está determinada a acabar com o tanking, a prática de perder jogos intencionalmente para obter melhores escolhas no Draft. O comissário Adam Silver informou os 30 general managers (gerentes gerais) da liga sobre a decisão de implementar alterações nas regras já na próxima temporada, conforme apuração do jornalista Shams Charania, do ESPN, divulgada nesta quinta-feira (19).

Desde dezembro de 2025, a organização intensificou as discussões sobre o tema, envolvendo proprietários de times, comitês técnicos e dirigentes. O processo está atualmente na fase de proposição de novas ideias para coibir a estratégia.

Propostas em debate

Durante o All-Star Game da última semana, a liga reuniu-se com donos e dirigentes para debater as seguintes propostas:

Limitar as proteções das escolhas de primeira rodada no Draft. Congelar as probabilidades da loteria na trade deadline (limite final de trocas) ou em data posterior (atualmente, a classificação final da temporada regular define as chances). Proibir equipes de terem uma escolha no top 4 em anos consecutivos e/ou após terminarem consecutivamente entre os três piores na temporada. Impedir finalistas de conferência de terem uma escolha top 4 na temporada seguinte. Estabelecer as probabilidades do sorteio considerando os últimos dois anos, e não apenas a temporada anterior. Estender a loteria até os times do play-in. Nivelar as chances de todos os times de loteria no sorteio do Draft..

A postura da liga: integridade em primeiro lugar

Na reunião durante o All-Star, todas as partes demonstraram interesse em manter as discussões ativas para garantir a integridade do esporte. Os participantes das conversas descreveram Adam Silver como "enfático" em sua mensagem sobre a urgência de resolver o problema.

Mike Krzyzewski, consultor sênior de operações de basquete da NBA e lenda do basquete universitário e olímpico, reforçou a mensagem. Segundo fontes, Krzyzewski declarou que todos os envolvidos devem estar preparados para se adequarem ao que a liga decretar nos próximos meses e na próxima temporada.

Em coletiva de imprensa no All-Star Weekend, Silver havia alertado que o tanking tem sido "pior este ano do que vimos na memória recente", afirmando que estava considerando "todos os remédios possíveis" para combatê-lo.

Divergências e multas

Apesar da postura firme da direção, a mudança de mentalidade ainda não é uma unanimidade. Dias antes da entrevista de Silver, Mat Ishbia, proprietário do Phoenix Suns, classificou o tanking como "muito pior do que qualquer escândalo de apostas" em uma postagem nas redes sociais.

A declaração foi rebatida por Mark Cuban, dono minoritário do Dallas Mavericks (e que controlava a franquia até poucas temporadas atrás), evidenciando a falta de consenso.

Contudo, a NBA já demonstra rigor. Na semana anterior ao All-Star Game, a liga multou o Utah Jazz em 500 mil dólares e o Indiana Pacers em 100 mil dólares. A justificativa foi que ambas as equipes pouparam jogadores saudáveis em jogos recentes, visando perder para conseguirem uma posição melhor no Draft. A organização deixou claro que movimentos que comprometam a integridade do esporte não serão tolerados.

A implementação das mudanças está prevista para a próxima temporada.

