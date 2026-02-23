menu hamburguer
Gui Santos beira o triplo-duplo e é peça-chave na vitória do Warriors na NBA

O brasileiro começou como titular

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 23/02/2026
10:33
Gui Santos pelo Golden State Warriors na NBA (Foto: Noah Graham / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
imagem cameraGui Santos pelo Golden State Warriors na NBA (Foto: Noah Graham / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O único brasileiro na NBA na atualidade, Gui Santos, vive sua melhor fase no Golden State Warriors. O ala anotou 17 pontos, cinco rebotes e sete assistências, sendo peça fundamental na vitória sobre o Denver Nuggets por 128 a 117, no Chase Center, em São Francisco.

Com as ausências de Stephen Curry, Draymond Green e Kristaps Porzingis (todos lesionados), o técnico Steve Kerr precisou recorrer ao banco de reservas, e o brasileiro agarrou a oportunidade. Durante a partida contra o Denver, Gui também registrou um roubo de bola e foi o quarto maior pontuador da equipe nos 27min47s em que esteve em quadra.

Este foi o 30º triunfo dos Warriors na temporada, resultado que mantém a equipe na zona de play-in, ocupando a oitava posição da Conferência Oeste. O Golden State volta à quadra na próxima terça-feira, às 22h (horário de Brasília), para enfrentar o New Orleans Pelicans.

Gui Santos pelo Golden State Warriors na NBA (Foto: Noah Graham / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
Gui Santos pelo Golden State Warriors na NBA (Foto: Noah Graham / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Números de Gui Santos nas últimas partidas do Warriors

  1. 22/02 - Warriors x Denver Nuggets (Vitória): 17 pontos, 5 rebotes e 7 assistências (Recorde pessoal em assistências).
  2. 19/02 - Warriors x Boston Celtics (Derrota): 17 pontos, 6 rebotes e 2 assistências (5 bolas de três pontos convertidas).
  3. 11/02 - Warriors x San Antonio Spurs (Derrota): 9 pontos, 5 rebotes e 6 assistências.
  4. 09/02 - Warriors x Memphis Grizzlies (Vitória): 16 pontos, 8 rebotes e 2 assistências (Autor da cesta da vitória).
  5. 07/02 - Warriors x L.A. Lakers (Derrota): 15 pontos, 8 rebotes e 3 assistências.
  6. 05/02 - Warriors x Phoenix Suns (Vitória): 18 pontos, 4 rebotes e 7 assistências (Recorde pessoal de pontos na temporada).
  7. 03/02 - Warriors x Philadelphia 76ers (Derrota): 13 pontos, 2 rebotes e 3 assistências.
  8. 30/01 - Warriors x Detroit Pistons (Vitória): 16 pontos, 1 rebote e 1 assistência.
  9. 28/01 - Warriors x Utah Jazz (Derrota): 16 pontos, 3 rebotes e 4 assistências.
  10. 26/01 - Warriors x Minnesota Timberwolves (Vitória): 11 pontos, 10 rebotes e 2 assistências (Primeiro Duplo-Duplo de 2026).

