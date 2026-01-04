Show de Jaylen Brown, expulsão de Green e 'enterrada canina' marcam rodada da NBA

Oito partidas agitaram a rodada da NBA na noite do último sábado (4). A grande atuação ficou por conta de Jaylen Brown, que conduziu o Boston Celtics à vitória sobre o Los Angeles Clippers com 50 pontos. O sempre polêmico Draymond Green roubou a cena mais uma vez, com expulsão na vitória do Golden State Warrior sobre o Utah Jazz. Confira abaixo os principais destaques e todos os resultados.

➡️Com direito a tapa na cara, Buzelis consegue enterrada incrível: 'Pôster do ano'

➡️Westbrook bate recorde como armador e supera ídolo da NBA

Atuação de gala

O grande nome da partida entre Clippers e Celtics foi, sem sombra de dúvidas, Jaylen Brown. O astro liderou o ataque de sua equipe com 50 pontos, cinco assistências e três defesas. Na melhor performance de sua carreira, ele igualou a marca de Larry Bird e Jayson Tatum, entrando no hall de jogadores da franquia que alcançaram essa pontuação em jogos da NBA.

O desempenho de Brown foi tão impressionante que fez o jogador sair aplaudido em pleno Intuit Dome, ginásio do rival, na vitória por 146 a 115 do Celtics.

JAYLEN BROWN DROPPED 50 TONIGHT 🤯



50 PTS (ties career-high)

18-26 FGM



He joins Jayson Tatum (5x) and Larry Bird (4x) as the only players in Celtics franchise history with multiple 50+ PT games! pic.twitter.com/GhA06b2WfT — NBA (@NBA) January 4, 2026

Expulsão de Draymond Green e 'enterrada canina'

Mais uma vez, Draymond Green foi destaque do Golden State Warriors com polêmica. Nesta rodada, o jogador voltou a receber faltas técnicas, culminando em sua expulsão nos minutos finais do segundo quarto. Green reclamou muito com a arbitragem e acabou tendo que deixar a partida, em sua segunda expulsão em duas semanas.

Draymond got two techs and was ejected in this sequence 😳 pic.twitter.com/J4PeJXNNIP — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) January 4, 2026

Quem também roubou a cena de maneira inusitada no Chase Center, em São Francisco, foi o cãozinho Scooby, que deu show de fofura e enterradas no intervalo do jogo.

Scooby hit the 360 in the Bay last night 🌉 pic.twitter.com/PJYYY6zQ0X — NBA (@NBA) January 3, 2026

No fim das contas, o Golden State saiu de quadra com vitória por 123 a 114 sobre o Utah Jazz, com 31 pontos do astro Stephen Curry.

Do meio da rua

Ayo Dosunmu protagonizou um lance impressionante logo no primeiro quarto do jogo entre Chicago Bulls e Charlotte Hornets. O ala-armador recebeu a bola no meio da quadra e acertou um lindo arremesso que levantou a torcida no United Center. Apesar disso, quem saiu de quadra com a vitória foi o Hornets, que superou os anfitriões por 112 a 99.

Stephen Curry, durante a partida entre Golden State Warriors e Utah Jazz (Photo by Noah Graham / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Veja todos os resultados da rodada

Miami Heat 115 x 125 Minnesota Timberwolves

Toronto Raptors 134 x 117 Atlanta Hawks

New York Knicks 119 x 130 Philadelphia 76ers

Chicago Bulls 99 x 112 Charlotte Hornets

San Antonio Spurs 110 x 115 Portland Trail Blazers

Dallas Mavericks 110 x 104 Houston Rockets

Golden State Warriors 123 x 114 Utah Jazz

Los Angeles Clippers 115 x 146 Boston Celtics

