NBA proibe ritual de aquecimento de atleta do Orlando Magic
Jogador se lesionou na partida após a proibição
A NBA colocou fim ao excêntrico ritual de Jalen Suggs. O armador do Orlando Magic foi proibido oficialmente de iniciar as partidas com a faixa de cabeça posicionada no pescoço. A decisão foi comunicada na última sexta-feira (2), durante a derrota do Magic para o Chicago Bulls por 121 a 114.
De acordo com Kendra Douglas, repórter da transmissão oficial da equipe, Suggs recebeu um aviso formal de que o acessório deve estar devidamente posicionado na cabeça já no momento do salto inicial. O veto encerra um costume curioso: o atleta só subia a faixa para o local de origem quando sentia que havia "entrado no fluxo" do jogo.
Do futebol americano para o drama das lesões
Aos 24 anos, Suggs explicou recentemente ao Orlando Sentinel que o hábito não possuía um misticismo profundo, sendo apenas um resquício de sua formação esportiva desde a época que praticava futebol americano.
"É só o jeito 'J-Suggs' de ser. Eu fazia isso na escolhinha; deixava no pescoço até o aquecimento engrenar. Quando sinto que estou no ritmo, coloco na cabeça e sigo o jogo", revelou o armador, surpreso com a repercussão do caso.
Se a proibição da liga foi um incômodo estético, o verdadeiro golpe veio logo após o apito final em Chicago. Justamente em sua primeira partida sob as novas regras, Suggs sofreu uma entorse de grau 1 no ligamento colateral medial (MCL) do joelho.
O clube confirmou que o armador está afastado por tempo indeterminado. O histórico médico do atleta preocupa a torcida, pois ele tinha acabado de retornar de uma ausência de sete jogos devido a uma lesão no quadril e, na temporada passada, disputou apenas 35 partidas após uma cirurgia no joelho esquerdo.
Impacto no Magic
A ausência de Suggs interrompe um momento sólido em sua performance individual. Em 23 jogos nesta temporada, ele sustenta médias de 15 pontos e 4,7 assistências. Atualmente, o Orlando Magic ocupa a 6ª posição na Conferência Leste (20-16), lutando para se manter na zona de classificação direta aos playoffs enquanto aguarda o retorno de uma de suas principais peças.
