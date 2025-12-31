menu hamburguer
Duelo entre Ja e Embiid anima rodada de terça (30) da NBA; veja lances

Quatro jogos movimentaram a última terça-feira (30) da NBA

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 31/12/2025
08:42
Quatro partidas movimentaram a noite da NBA na última terça-feira (30). Em destaque, a vitória do Philadelphia 76ers por 139 a 136 sobre o Memphis Grizzlies rendeu grandes momentos e belas jogadas. Confira todos os destaques a seguir.

Foi sorte ou muita habilidade?

Alguns lances no esporte, independente da modalidade, nos fazem questionar se o jogador era realmente muito habilidoso ou se foi apenas uma questão de sorte. No meio do segundo quarto do jogo entre Sixers e Grizzlies, Tyrese Maxey converteu uma cesta impressionante, mas que deixa essa pergunta no ar.

De um lado para o outro

Não basta brilhar na defesa, com um roubo de bola nas alturas, os dois pontos também são importantes. Foi o que VJ Edgecombe deve ter pensado durante essa jogada rápida e eficiente para empatar a parcial novamente.

Problemas para Embiid

Embora tenha conquistado a vitória e um belo duplo-duplo – 34 pontos, 10 rebotes e 8 assistências –, Joel Embiid passou por momentos difíceis na noirte deste terça-feira (30). O primeiro lance aconteceu ainda no segundo período, quando tentou um passe para si mesmo com ajuda da tabela, mas acabou no chão.

O pivô camaronês voltou a sofrer no quarto seguinte, dessa vez, na defesa. Em uma jogada do Grizzlies, Cedric Coward não tomou conhecimento de Embiid, que levou uma enterrada em cima da cabeça.

Parado no ar?

O torneio de enterrada está se aproximando e parece que alguns jogadores já se preparam para a clássica disputa no NBA All-Star Weekend. Um exemplo disso é essa cesta absurda de Walter Clayton Jr. Mesmo na transmissão, parece que o astro do Jazz flutua antes de faturar os dois pontos.

Veja todos os resultados da rodada

Philadelphia 76ers 139 x 136 Memphis Grizzlies
Boston Celtics 129 x 119 Utah Jazz
Detroit Pistons 128 x 106 Los Angeles Lakers
Sacramento Kings 90 x 131 Los Angeles Clippers

