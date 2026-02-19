NBA: Dallas Mavericks confirma retorno de Kyrie Irving em 2027

O Dallas Mavericks confirmou, na manhã desta quinta-feira (19), que o armador Kyrie Irving desfalcará a equipe por mais um ano. O astro sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo em março de 2025 e, desde então, segue em processo de reabilitação.

Embora a recuperação esteja avançando conforme o esperado, a franquia e o estafe do jogador optaram pela cautela, evitando um retorno precipitado que possa comprometer o futuro da carreira do atleta. Em entrevista à ESPN, o agente de Irving reforçou a estratégia de preservação.

— Isso não é uma corrida de velocidade; tudo gira em torno de o atleta estar 100% recuperado. O objetivo é que ele volte nas melhores condições possíveis para buscarmos o título em 2027 — declarou o representante do armador.

Antes de se lesionar, o armador tinha médias de 25 pontos, quatro rebotes e cinco assistências por partida.

Kyrie Irving em ação pelo Dallas Mavericks na NBA (Foto: Divulgação)

Vai continuar no Dallas?

Apesar das muitas especulações sobre a permanência de Kyrie Irving nos Mavericks, especialmente após a saída do pivô Anthony Davis, a tendência é que o armador continue na equipe. Na NBA, cada movimentação de mercado possui suas próprias especificidades e intenções estratégicas.

A decisão de abrir mão de Davis marcou um passo decisivo para a reestruturação em Dallas, mas, segundo fontes da imprensa local, foi uma resolução isolada sobre o pivô. Quando o assunto é Irving, a franquia ainda aposta em um encaixe vitorioso de longo prazo ao lado do novato Cooper Flagg.