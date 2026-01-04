Draymond Green recebe duas punições e pode ser suspenso na NBA

Embora tenha conquistado a vitória, o Golden State Warriors sofreu com uma baixa importante ainda no primeiro tempo do jogo contra o Utah Jazz deste sábado (3). O polêmico Draymond Green voltou a receber faltas técnicas e acabou expulso pela segunda vez em duas semanas. De acordo com as regras da NBA, caso mantenha essa sequência, o ala-pivô pode acabar suspenso.

O lance acontece durante os minutos finais do segundo quarto, quando Draymond marcava Kyle Filipowski bem abaixo da cesta. A defesa bem sucedida impediu que o pivô do Jazz convertesse os dois pontos, além de mantê-lo na área pintada por mais de três segundos – o que é proibido. E, essa, foi a punição em que o astro do Warriors reclamava com a árbitra que o fez receber a primeira falta técnica.

Após receber a penalização, Green voltou a reclamar com outro membro da arbitragem, que repetiu a decisão da juíza e deu ao jogador nova técnica. Com as duas punições, o ala foi ejetado da partida e precisou ir ao vestiário.

Vale destacar que Draymond Green já soma nove faltas técnicas na temporada 2025/26 da NBA. Para sofrer suspensão automática de um jogo, o ala precisa receber mais sete. Embora o número ainda pareça distante, o histórico não joga a seu favor: são nove punições em apenas 36 partidas, mas ainda restam 46 jogos na temporada regular.

O que diz a regra da NBA?

As faltas técnicas podem ser dadas por seis motivos diferentes segundo o regulamento da NBA, que são: tempos limite excessivos, atraso de jogo, número excessivo de jogadores em quadra, se pendurar no aro "sem que seja necessário", brigas e por condutas antidesportivas. Durante um único jogo, o jogador que receber duas dessas punições será expulso do confronto.

O número limite aumenta em relação a toda a temporada regular e os playoffs. Na primeira fase, o jogador recebe multa a cada falta técnica recebida, além de sofrer com a suspensão de um jogo ao chegar em 16 penalidades. A partir da 16ª, a cada duas novas punições, uma nova suspensão é aplicada.

Já nos playoffs, o número reduz novamente: máximo de sete faltas antes da suspensão. Assim, o atleta "poderá" receber no máximo seis técnicas antes de ser penalizado com um jogo fora. Como na fase regular, após chegar ao "limite", a regra se mantém a partir de duas faltas adicionais.