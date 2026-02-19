Site americano elege melhores e piores franquias da NBA

O site americano CBS Sports elegeu, na última quarta-feira (18), as melhores e piores franquias da NBA dos últimos anos. Os jornalistas analisam as equipes duas vezes por ano, em fevereiro e julho. Após esta primeira análise de 2026, o Oklahoma City Thunder mira o topo, enquanto o Sacramento Kings ocupa a última colocação.

A matéria leva em conta as movimentações das franquias entre trocas, escolhas de Draft e contratações na agência livre. O levantamento busca considerar todos os tipos de ações recentes dentro da liga. Fatores como gastos excessivos, pagamento de multas (Luxury Tax) e perda de direitos também são levados em conta.

Entre as franquias em ascensão, destacam-se: Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers e San Antonio Spurs. Já entre aquelas que não vêm se dando tão bem nos últimos anos, estão: Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers e Golden State Warriors, que apresentaram queda em relação ao ranking de julho de 2025.

Veja a lista da melhor para a pior franquia da NBA

1 . Oklahoma City Thunder 2 . Boston Celtics 3 . Houston Rockets 4 . San Antonio Spurs 5 . Cleveland Cavaliers 6 . Indiana Pacers 7 . New York Knicks 8 . Utah Jazz 9 . Philadelphia 76ers 10 . Minnesota Timberwolves 11 . Memphis Grizzlies 12 . Charlote Hornets 13 . Atlanta Hawks 14 . Miami Heat 15 . Brooklin Nets 16 . Detroit Pistons 17 . Golden State Warriors 18 . Los Angeles Clippers 19 . Portland Trail Blazers 20 . Denver Nuggets 21 . Orlando Magic 22 . Washinghton Wizards 23 . Toronto Raptors 24 . Milwaukee Bucks 25 . Los AngelesLakers 26 . Phoenix Suns 27 . Dallas Mavericks 28 . CHicago Bulls 29 . New Orleans Pelicans 30 . Sacramento Kings

