Site americano elege melhores e piores franquias da NBA
O ranking leva em conta movimentações no mercado, últimas posições e evolução
O site americano CBS Sports elegeu, na última quarta-feira (18), as melhores e piores franquias da NBA dos últimos anos. Os jornalistas analisam as equipes duas vezes por ano, em fevereiro e julho. Após esta primeira análise de 2026, o Oklahoma City Thunder mira o topo, enquanto o Sacramento Kings ocupa a última colocação.
A matéria leva em conta as movimentações das franquias entre trocas, escolhas de Draft e contratações na agência livre. O levantamento busca considerar todos os tipos de ações recentes dentro da liga. Fatores como gastos excessivos, pagamento de multas (Luxury Tax) e perda de direitos também são levados em conta.
Entre as franquias em ascensão, destacam-se: Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers e San Antonio Spurs. Já entre aquelas que não vêm se dando tão bem nos últimos anos, estão: Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers e Golden State Warriors, que apresentaram queda em relação ao ranking de julho de 2025.
Veja a lista da melhor para a pior franquia da NBA
- Oklahoma City Thunder
- Boston Celtics
- Houston Rockets
- San Antonio Spurs
- Cleveland Cavaliers
- Indiana Pacers
- New York Knicks
- Utah Jazz
- Philadelphia 76ers
- Minnesota Timberwolves
- Memphis Grizzlies
- Charlote Hornets
- Atlanta Hawks
- Miami Heat
- Brooklin Nets
- Detroit Pistons
- Golden State Warriors
- Los Angeles Clippers
- Portland Trail Blazers
- Denver Nuggets
- Orlando Magic
- Washinghton Wizards
- Toronto Raptors
- Milwaukee Bucks
- Los AngelesLakers
- Phoenix Suns
- Dallas Mavericks
- CHicago Bulls
- New Orleans Pelicans
- Sacramento Kings
