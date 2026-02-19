menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBA

Site americano elege melhores e piores franquias da NBA

O ranking leva em conta movimentações no mercado, últimas posições e evolução

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 19/02/2026
13:33
Atualizado há 3 minutos
LeBron James lança pó de giz antes do jogo contra o Cleveland Cavaliers, na Rocket Arena. (Foto: Nathaniel S. Butler/Nbae/Getty Images/Afp)
imagem cameraLeBron James lança pó de giz antes do jogo contra o Cleveland Cavaliers, na Rocket Arena. (Foto: Nathaniel S. Butler/Nbae/Getty Images/Afp)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O site americano CBS Sports elegeu, na última quarta-feira (18), as melhores e piores franquias da NBA dos últimos anos. Os jornalistas analisam as equipes duas vezes por ano, em fevereiro e julho. Após esta primeira análise de 2026, o Oklahoma City Thunder mira o topo, enquanto o Sacramento Kings ocupa a última colocação.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A matéria leva em conta as movimentações das franquias entre trocas, escolhas de Draft e contratações na agência livre. O levantamento busca considerar todos os tipos de ações recentes dentro da liga. Fatores como gastos excessivos, pagamento de multas (Luxury Tax) e perda de direitos também são levados em conta.

Entre as franquias em ascensão, destacam-se: Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers e San Antonio Spurs. Já entre aquelas que não vêm se dando tão bem nos últimos anos, estão: Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers e Golden State Warriors, que apresentaram queda em relação ao ranking de julho de 2025.

continua após a publicidade

➡️NBA: Dallas Mavericks confirma retorno de Kyrie Irving em 2027

➡️Edwards detona Jokic e Doncic após ser MVP do NBA All-Star: 'Não querem'

Jaylin Williams durante partida pelo OKC na NBA (Foto: Joshua Gateley / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Jaylin Williams durante partida pelo OKC na NBA (Foto: Joshua Gateley / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Veja a lista da melhor para a pior franquia da NBA

    1.
  1. Oklahoma City Thunder
    2. 2.
  2. Boston Celtics
    3. 3.
  3. Houston Rockets
    4. 4.
  4. San Antonio Spurs
    5. 5.
  5. Cleveland Cavaliers
    6. 6.
  6. Indiana Pacers
    7. 7.
  7. New York Knicks
    8. 8.
  8. Utah Jazz
    9. 9.
  9. Philadelphia 76ers
    10. 10.
  10. Minnesota Timberwolves
    11. 11.
  11. Memphis Grizzlies
    12. 12.
  12. Charlote Hornets
    13. 13.
  13. Atlanta Hawks
    14. 14.
  14. Miami Heat
    15. 15.
  15. Brooklin Nets
    16. 16.
  16. Detroit Pistons
    17. 17.
  17. Golden State Warriors
    18. 18.
  18. Los Angeles Clippers
    19. 19.
  19. Portland Trail Blazers
    20. 20.
  20. Denver Nuggets
    21. 21.
  21. Orlando Magic
    22. 22.
  22. Washinghton Wizards
    23. 23.
  23. Toronto Raptors
    24. 24.
  24. Milwaukee Bucks
    25. 25.
  25. Los AngelesLakers
    26. 26.
  26. Phoenix Suns
    27. 27.
  27. Dallas Mavericks
    28. 28.
  28. CHicago Bulls
    29. 29.
  29. New Orleans Pelicans
    30. 30.
  30. Sacramento Kings

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias