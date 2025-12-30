De herança a coincidências: por que os astros da NBA escolheram seus números?

Na NBA, a camisa de um jogador é mais do que um uniforme; é uma marca registrada. Mas a escolha do número que estampa as costas desses gigantes raramente é aleatória. Entre homenagens a ídolos de infância, conexões familiares e até significados geográficos, cada dígito carrega uma história que ajuda a entender a personalidade do atleta.

O Lance! separou as histórias por trás de alguns dos números mais icônicos da liga. Confira:

LeBron James - 23

A história de LeBron James com o número 23 é uma homenagem direta ao seu ídolo, Michael Jordan. LeBron usou o número durante a maior parte de sua carreira. Em passagens pelo Miami Heat e alguns jogos já pelo Lakers, ele vestiu a 6, número que seus filhos usavam nas ligas infantis e que ele utilizou na Seleção Americana. Atualmente, LeBron James retornou ao 23 após a NBA aposentar o número 6 em toda a liga em homenagem ao lendário Bill Russell.

LeBron James usa a camisa 23 em homenagem a Michael Jordan (Foto: Reprodução)

Stephen Curry - 30

Para o Curry, o número 30 é uma questão de família. O pai de Steph, Dell Curry, brilhou na NBA nos anos 80 e 90 (especialmente no Charlotte Hornets) usando exatamente o mesmo número. Stephen e seu irmão, Seth Curry, cresceram vendo o pai arremessar com a 30 e decidiram manter o legado vivo.

Stephen Curry usa a camisa 30 do Golden State Warriors em homenagem ao seu pai (Foto: Noah Graham / Getty Images via AFP)

Luka Doncic - 77

A estrela do Lakers, Luka Doncic, carrega o número 77 como uma reverência ao seu grande ídolo do basquete europeu, o grego Vassilis Spanoulis. Originalmente, Luka queria usar a camisa 7, marca registrada de Spanoulis. Como o número já estava ocupado por companheiros de equipe em sua época de Real Madrid, o esloveno decidiu "dobrar" o algarismo para 77 para manter a homenagem. O número virou sua marca pessoal também na NBA.

Luka Doncic usa a camisa 77 no Los Angeles Lakers (Foto: Adam Pantozzi / AFP)

Giannis Antetokounmpo - 34

O "Greek Freak" usa a camisa 34 no Milwaukee Bucks por um motivo puramente familiar. Seus pais, Charles e Veronica Antetokounmpo, também eram atletas. O pai de Giannis Antetokounmpo usava o número 3 e sua mãe usava o número 4. Como forma de carregar ambos com ele em quadra, Giannis juntou os dois algarismos. Seu irmão, Thanasis, faz o inverso e utiliza a 43.

Giannis Antetokounmpo usa a camisa 34 na NBA em homenagem ao seus pais (Foto: Pepper Robinson / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Kyrie Irving - 11

Para Kyrie Irving, o número 11 vai muito além da quadra; é uma série de coincidências impressionantes que moldaram sua carreira. Além de seu pai, Drederick Irving, ter usado o número na faculdade, a lista de conexões é longa:

O nome "Kyrie Irving" possui exatamente 11 letras;

A letra "K" é a 11ª do alfabeto;

Ele foi a 1ª escolha do Draft de 2011;

Jogou apenas 11 jogos pela Universidade de Duke antes de se lesionar e ir para a NBA;

Alcançou a marca de 10.997 pontos na carreira exatamente no dia 11 de março.

Kyrie Irving chegou ao Dallas Mavericks no início de 2023 (Foto: Maddie Meyer / AFP)

Damian Lillard - 0 (ou O)

Diferente de outros jogadores, Damian Lillard faz questão de ressaltar que não usa o número zero, mas sim a letra "O". O motivo é para representar sua trajetória de vida: Oakland (sua cidade natal), Ogden (onde jogou na faculdade pela Weber State) e Oregon (estado dos Portland Trail Blazers, onde se tornou ídolo).