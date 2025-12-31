A lesão de Nikola Jokic pode se tornar um problema individual e coletivo na temporada 2025/26 da NBA. Segundo o jornalista Shams Charania, da "ESPN" norte-americana, o pivô sérvio sofreu uma hiperextensão no joelho esquerdo e precisará ficar longe das quadras por pelo menos quatro semanas. Esse tempo pode ser o suficiente para tirá-lo da disputa de MVP devido a regras da liga.

Embora o tempo pareça longo, o jornalista garantiu que os ligamentos do joelho de Jokic não foram afetados durante o acidente. A notícia, inclusive, é recebida como alívio para a comissão e os torcedores do Denver Nuggets.

Mas, afinal, o que isso tudo tem a ver com a corrida pelo MVP? De acordo com o regulamento da NBA, um jogador precisa disputar pelo menos 20 minutos em 65 partidas, durante a temporada regular, para se eleger a qualquer premiação individual.

O problema para Jokic é a quantidade de jogos do Nuggets durante seu período de afastamento. Até o fim de janeiro, a equipe tem 18 confrontos agendados. Caso perca todos, o pivô conseguirá registrar apenas 64 partidas disputadas na temporada regular, o que o tira da disputa.

Lesão tira Jokic de derrota na NBA

Jokic estava no garrafão, compondo a defesa do Nuggets, quando sofreu um pisão acidental do companheiro de equipe Spencer Jones, o que provocou a lesão no joelho. O jogador caiu imediatamente e levou a mão à região, demonstrando bastante dor, e deixou a quadra mancando.

Prayers up for Nikola Jokic 🙏 pic.twitter.com/WzhISIMNDd — Beastbrook (@Beastbr00k0) December 30, 2025

Antes de deixar o jogo, Nikola Jokic atuou por 19 minutos e contribuiu com 21 pontos, cinco rebotes e oito assistências. Além do sérvio, o Nuggets sofre com outros três desfalques importantes na sequência da NBA: o ala Aaron Gordon, com uma lesão no posterior da coxa, o armador Christian Braun, com lesão no tornozelo esquerdo, e o ala Cam Johnson, que machucou o joelho direito.

No duelo da última segunda-feira (29), Nuggets e Heart foram ao intervalo empatados por 63 pontos, mas a ausência de Jokic mudou completamente o rumo do jogo. Na volta do intervalo, o time de Miami anotou 47 pontos no terceiro período, encaminhando a vitória. O ala-armador Norman Powell foi o principal destaque da equipe, com 25 pontos.

