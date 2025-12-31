menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBA

Lesão pode tirar Nikola Jokic de corrida pelo MVP na NBA; entenda

Pivô sérvio deixou a quadra no segundo período do jogo contra o Miami Heat

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 31/12/2025
09:12
Nikola Jokic em jogo entre Denver Nuggets e Miami Heat na NBA (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)
imagem cameraNikola Jokic em jogo entre Denver Nuggets e Miami Heat na NBA (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A lesão de Nikola Jokic pode se tornar um problema individual e coletivo na temporada 2025/26 da NBA. Segundo o jornalista Shams Charania, da "ESPN" norte-americana, o pivô sérvio sofreu uma hiperextensão no joelho esquerdo e precisará ficar longe das quadras por pelo menos quatro semanas. Esse tempo pode ser o suficiente para tirá-lo da disputa de MVP devido a regras da liga.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Embora o tempo pareça longo, o jornalista garantiu que os ligamentos do joelho de Jokic não foram afetados durante o acidente. A notícia, inclusive, é recebida como alívio para a comissão e os torcedores do Denver Nuggets.

Mas, afinal, o que isso tudo tem a ver com a corrida pelo MVP? De acordo com o regulamento da NBA, um jogador precisa disputar pelo menos 20 minutos em 65 partidas, durante a temporada regular, para se eleger a qualquer premiação individual.

continua após a publicidade

O problema para Jokic é a quantidade de jogos do Nuggets durante seu período de afastamento. Até o fim de janeiro, a equipe tem 18 confrontos agendados. Caso perca todos, o pivô conseguirá registrar apenas 64 partidas disputadas na temporada regular, o que o tira da disputa.

Lesão tira Jokic de derrota na NBA

Jokic estava no garrafão, compondo a defesa do Nuggets, quando sofreu um pisão acidental do companheiro de equipe Spencer Jones, o que provocou a lesão no joelho. O jogador caiu imediatamente e levou a mão à região, demonstrando bastante dor, e deixou a quadra mancando.

continua após a publicidade

➡️NBA suspende jogadores por confusão em jogo entre Pelicans e Suns

Antes de deixar o jogo, Nikola Jokic atuou por 19 minutos e contribuiu com 21 pontos, cinco rebotes e oito assistências. Além do sérvio, o Nuggets sofre com outros três desfalques importantes na sequência da NBA: o ala Aaron Gordon, com uma lesão no posterior da coxa, o armador Christian Braun, com lesão no tornozelo esquerdo, e o ala Cam Johnson, que machucou o joelho direito.

No duelo da última segunda-feira (29), Nuggets e Heart foram ao intervalo empatados por 63 pontos, mas a ausência de Jokic mudou completamente o rumo do jogo. Na volta do intervalo, o time de Miami anotou 47 pontos no terceiro período, encaminhando a vitória. O ala-armador Norman Powell foi o principal destaque da equipe, com 25 pontos.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Início da partida entre Denver Nuggets e Miami Heat na NBA (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)
Início da partida entre Denver Nuggets e Miami Heat na NBA (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias