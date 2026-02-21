LeBron James revela dieta especial aos 41 anos: 'Tenho que sacrificar'

Um dos maiores nomes da história do basquete mundial, LeBron James joga pelos Los Angeles Lakers, da NBA. Conhecido pelo cuidado extremo com a condição física, o astro estadunidense de 41 anos revelou, em seu podcast, que cortou duas grandes paixões alimentícias de sua dieta: cookies de chocolate e vinho.

continua após a publicidade

Ao longo dos meses de novembro e dezembro, LeBron contou que não comeu nenhuma sobremesa e nem consumiu álcool, abrindo exceção para a virada do ano, no dia 31 de dezembro para 1° de janeiro:

— Eu não estava jogando em novembro , perdi os primeiros 14 jogos da temporada, todo o período de treinos e tudo mais, então pensei: 'Tenho que tirar alguma coisa, tenho que sacrificar algo'. Então o fiz com duas coisas que eu realmente amo: vinho e meus cookies de chocolate chips, para a sobremesa. Por todo o mês de novembro, fiquei sem sobremesa e sem vinho. E, quando chegou em dezembro, senti que podia continuar, então tive meu primeiro drink e meu primeiro pedaço de sobremesa só no Ano Novo — revelou o ala.

continua após a publicidade

Com especulações que o ligam ao Cleveland Cavaliers, LeBron James é uma das maiores referências do esporte dentro e fora de quadra. Jogador ativo com mais temporadas da NBA na história, somando 23, até o momento, ele acumula diversos troféus, como quatro vezes a NBA (sendo o MVP – most valuable player, melhor jogador da temporada – em todas elas), a Copa NBA e três medalhas de ouro nas Olímpiadas, pelos Estados Unidos.

Lebron James no Phoenix Suns x Los Angeles Lakers (Foto: Mike Christy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

+Aposte na vitória do seu time no NBA!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.