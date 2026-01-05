Thunder perde de virada e Antetokounmpo anota duplo-duplo na NBA
Veja os resultados do último domingo (4)
Na noite do último domingo (4), a rodada da NBA foi marcada por fortes emoções. Os atuais campeões, Oklahoma City Thunder, acabaram cedendo a vitória no último segundo para o Phoenix Suns, atual sétimo colocado da conferência. Já em Sacramento, Giannis Antetokounmpo anotou mais um duplo-duplo e consolidou o triunfo dos Bucks sobre o Sacramento Kings.
No duelo entre Thunder e Suns, o ala Devin Booker foi o herói da noite ao converter uma cesta de três pontos no estouro do cronômetro, fechando o placar em 108 a 105 para a equipe do Arizona. Shai Gilgeous-Alexander brilhou pelo lado de Oklahoma com 26 pontos, mas sua atuação não foi suficiente para anular o impacto de Jordan Goodwin, que terminou como cestinha dos Suns com 28 pontos.
BOOK CALLED GAME 📚 pic.twitter.com/sFltEX2ICT— Phoenix Suns (@Suns) January 5, 2026
Bucks supera Kings com facilidade
Em Sacramento, o grego Giannis Antetokounmpo foi o grande destaque ao registrar um duplo-duplo de 37 pontos e 11 rebotes na vitória do Milwaukee Bucks por 115 a 98 sobre os Kings. Kevin Porter Jr. também foi peça fundamental para o triunfo ao anotar 25 pontos e distribuir 10 assistências. Pelo lado de Sacramento, o armador Russell Westbrook terminou a partida com 21 pontos.
Os resultados desse domingo (4/1):
- Pistons 114 x 110 Cavaliers;
- Pacers 127 x 135 Magic;
- Nuggets 115 x 127 Nets;
- Pelicans 106 x 125 Heat;
- Timberwolves 141 x 115 Wizards;
- Thunder 105 x 108 Suns;
- Bucks 115 x 98 Kings;
- Grizzlies 114 x 120 Lakers.
