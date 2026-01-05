menu hamburguer
Mais Esportes

Thunder perde de virada e Antetokounmpo anota duplo-duplo na NBA

Veja os resultados do último domingo (4)

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 05/01/2026
11:19
PHOENIX, ARIZONA - JANUARY 04: Devin Booker #1 of the Phoenix Suns drives the ball past Cason Wallace #22 of the Oklahoma City Thunder during the first half of the NBA game at Mortgage Matchup Center on January 04, 2026 in Phoenix, Arizona. The Suns defeated the Thunder 108-105. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Christian Petersen/Getty Images/AFP (Photo by Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
PHOENIX, ARIZONA - JANUARY 04: Devin Booker #1 of the Phoenix Suns drives the ball past Cason Wallace #22 of the Oklahoma City Thunder during the first half of the NBA game at Mortgage Matchup Center on January 04, 2026 in Phoenix, Arizona. The Suns defeated the Thunder 108-105. (Photo by Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na noite do último domingo (4), a rodada da NBA foi marcada por fortes emoções. Os atuais campeões, Oklahoma City Thunder, acabaram cedendo a vitória no último segundo para o Phoenix Suns, atual sétimo colocado da conferência. Já em Sacramento, Giannis Antetokounmpo anotou mais um duplo-duplo e consolidou o triunfo dos Bucks sobre o Sacramento Kings.

No duelo entre Thunder e Suns, o ala Devin Booker foi o herói da noite ao converter uma cesta de três pontos no estouro do cronômetro, fechando o placar em 108 a 105 para a equipe do Arizona. Shai Gilgeous-Alexander brilhou pelo lado de Oklahoma com 26 pontos, mas sua atuação não foi suficiente para anular o impacto de Jordan Goodwin, que terminou como cestinha dos Suns com 28 pontos.

Devin Booker, do Phoenix Suns, passa por Cason Wallace, Oklahoma City Thunder na NBA (Foto: Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Devin Booker, do Phoenix Suns, passa por Cason Wallace, Oklahoma City Thunder na NBA (Foto: Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Bucks supera Kings com facilidade

Em Sacramento, o grego Giannis Antetokounmpo foi o grande destaque ao registrar um duplo-duplo de 37 pontos e 11 rebotes na vitória do Milwaukee Bucks por 115 a 98 sobre os Kings. Kevin Porter Jr. também foi peça fundamental para o triunfo ao anotar 25 pontos e distribuir 10 assistências. Pelo lado de Sacramento, o armador Russell Westbrook terminou a partida com 21 pontos.

Os resultados desse domingo (4/1):

  1. Pistons 114 x 110 Cavaliers;
  2. Pacers 127 x 135 Magic;
  3. Nuggets 115 x 127 Nets;
  4. Pelicans 106 x 125 Heat;
  5. Timberwolves 141 x 115 Wizards;
  6. Thunder 105 x 108 Suns;
  7. Bucks 115 x 98 Kings;
  8. Grizzlies 114 x 120 Lakers.

