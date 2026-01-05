Thunder perde de virada e Antetokounmpo anota duplo-duplo na NBA

Na noite do último domingo (4), a rodada da NBA foi marcada por fortes emoções. Os atuais campeões, Oklahoma City Thunder, acabaram cedendo a vitória no último segundo para o Phoenix Suns, atual sétimo colocado da conferência. Já em Sacramento, Giannis Antetokounmpo anotou mais um duplo-duplo e consolidou o triunfo dos Bucks sobre o Sacramento Kings.

No duelo entre Thunder e Suns, o ala Devin Booker foi o herói da noite ao converter uma cesta de três pontos no estouro do cronômetro, fechando o placar em 108 a 105 para a equipe do Arizona. Shai Gilgeous-Alexander brilhou pelo lado de Oklahoma com 26 pontos, mas sua atuação não foi suficiente para anular o impacto de Jordan Goodwin, que terminou como cestinha dos Suns com 28 pontos.

Devin Booker, do Phoenix Suns, passa por Cason Wallace, Oklahoma City Thunder na NBA (Foto: Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Bucks supera Kings com facilidade

Em Sacramento, o grego Giannis Antetokounmpo foi o grande destaque ao registrar um duplo-duplo de 37 pontos e 11 rebotes na vitória do Milwaukee Bucks por 115 a 98 sobre os Kings. Kevin Porter Jr. também foi peça fundamental para o triunfo ao anotar 25 pontos e distribuir 10 assistências. Pelo lado de Sacramento, o armador Russell Westbrook terminou a partida com 21 pontos.

