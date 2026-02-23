LeBron James exalta Jaylen Brown, mas recorda polêmica na NBA: 'Falou m***'

O Los Angeles Lakers foi derrotado pelo Boston Celtics no último domingo (22) por 111 a 89, na Crypto.com Arena, em Los Angeles. Após a partida, o astro LeBron James rasgou elogios a Jaylen Brown, cestinha do jogo com 32 pontos, mas não deixou passar um comentário feito pelo camisa 7 em 2024 sobre seu filho, Bronny James.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

— Nossa relação tem sido respeitosa, tirando a m*** que ele falou sobre o Bronny na Summer League. Mas, fora isso, estamos de boa. Sobre essa história de MVP… não entendo por que o nome dele (Jaylen Brown) não está na conversa. Ninguém dava nada no começo da temporada, e ele está com média de quase 30 pontos? Às vezes, isso aqui é uma competição de popularidade — disparou LeBron.

A polêmica citada por LeBron ocorreu em 2024, quando Brown foi flagrado em uma leitura labial dizendo à namorada que não achava que Bronny James estava em nível profissional.

continua após a publicidade

Lebron James pelo Los Angeles Lakers na NBA (Foto: Nick Tomoyasu / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Lebron James alcança marca de 43 mil pontos

Mesmo com o revés no clássico, o camisa 23 fez história. LeBron anotou 20 pontos, um rebote e quatro assistências, tornando-se o primeiro jogador na história da NBA a atingir a marca de 43 mil pontos em temporadas regulares. O "King" agora se isola ainda mais como o maior pontuador de todos os tempos da liga.

Veja o ranking dos maiores pontuadores da história da NBA!

Com a vitória, os Celtics ocupam a vice-liderança da Conferência Leste, com 37 vitórias em 56 jogos. Já os Lakers aparecem na quinta posição do Oeste, somando 34 triunfos em 56 partidas.

continua após a publicidade

+Aposte na vitória do Lakers na NBA!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.