NBA: Joel Embiid passa por cirurgia de emergência e desfalca Philadelphia 76ers

O pivô Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, virou desfalque de última hora para o jogo decisivo contra o Houston Rockets após ser diagnosticado com apendicite. Ele foi submetido a uma cirurgia de emergência nesta quinta-feira (9), em Houston, nos Estados Unidos. Ainda não há uma previsão oficial para o retorno do jogador às quadras. A informação foi confirmada pela franquia através das redes sociais.

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— Joel Embiid foi diagnosticado com apendicite e passará por cirurgia nesta tarde, em Houston. Novas atualizações serão fornecidas conforme necessário — disse o clube, em comunicado.

A ausência do atleta camaronês-estadunidense acontece em meio à reta final da temporada regular da NBA. Restando apenas três rodadas para o fim da primeira fase e com a vaga no torneio de play-in garantida, os Sixers estão em oitavo lugar da Conferência Leste, com 43 vitórias e 36 derrotas, e ainda almejam a classificação direta para os playoffs. Além do Houston Rockets, quinto colocado da Conferência Oeste, o time da Filadélfia enfrenta o Indiana Pacers e o Milwaukee Bucks, que não possuem chances de avançar ao mata-mata.

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Joel Embiid tem recuperação na NBA interrompida por questões médicas

Joel Embiid em Philadelphia 76ers x San Antonio Spurs na NBA 25/26 (Foto: Ronald Cortes/Getty Images)

Depois de um início de temporada marcado por altos e baixos, Joel Embiid vinha retomando o protagonismo no Philadelphia 76ers, com médias de 26,9 pontos e 7,7 rebotes em 38 partidas. No ano passado, o pivô de 32 anos desfalcou a equipe com problemas no joelho esquerdo.

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Ao longo de 2025/2026, o elenco dos Sixers também sofreu com outras baixas, como a do ala Paul George, um dos principais reforços do time para a temporada. O atleta de 35 anos voltou recentemente após cumprir suspensão de 25 jogos.

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