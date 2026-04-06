Uma confusão marcou o departamento médico do Los Angeles Lakers na última semana. O técnico JJ Redick revelou que Austin Reaves foi submetido a uma ressonância magnética na região errada do corpo pela clínica Dallas Imaging. Após o erro, o atleta precisou repetir o procedimento, que finalmente detectou uma lesão de grau 2 no músculo oblíquo esquerdo (lateral do abdômen).

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Reaves sentiu o problema na última quinta-feira (2), durante o duelo contra o Oklahoma City Thunder. O erro ocorreu no mesmo centro médico utilizado pelo Dallas Mavericks, o que gerou questionamentos sobre o procedimento adotado. Visivelmente incomodado, Redick, em entrevista após o treino, eximiu a equipe técnica dos Lakers de qualquer responsabilidade.

— Não sei como funciona a estrutura deles, mas examinaram a área errada. Fomos bem claros sobre o local solicitado, mas o erro não foi nosso.

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Duas baixas em Oklahoma

Na mesma partida contra o Thunder, a franquia sofreu outra baixa. O astro Luka Doncic passou por exames que confirmaram uma lesão de grau 2 na coxa esquerda. O esloveno, que ostenta médias impressionantes de 33.5 pontos, 8.3 assistências e 7.7 rebotes nesta temporada, é dúvida para o início dos playoffs. Até o momento, o Lakers não estipulou um prazo para a volta de seu principal jogador.

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Luka Doncic (esquerda) e Austin Reaves (direita) na partida do Los Angeles Lakers contra o Cleveland Cavaliers (Foto: Adam Pantozzi/Getty Images via AFP)

Fator LeBron e o horizonte dos playoffs

Com o início do mata-mata agendado para o dia 17 de abril, as ausências de Reaves e Doncic redesenham as estratégias na Conferência Oeste. Nos Lakers, a responsabilidade ofensiva recai ainda mais sobre os ombros de LeBron James. Em seu 23º ano na liga, "King James" assume o papel de protagonista absoluto para conduzir o time de Los Angeles na ausência de sua estrela eslovena.

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