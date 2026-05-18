Thunder x Spurs pelo jogo 1 da final do Oeste da NBA; horário e onde assistir
OKC e Spurs fazem o duelo de abertura das finais de conferência nesta segunda-feira (18)
- Matéria
- Mais Notícias
Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs abrem as finais de conferência da NBA 2025/26 nesta segunda-feira (18), às 21h30 (de Brasília). O jogo 1 da série que define o campeão do Oeste será realizado no Paycom Center, em Oklahoma City. A partida tem transmissão do Prime Video (streaming) e da NBA League Pass (pay-per-view).
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Em casa, o OKC busca manter ativa a invencibilidade nos playoffs. Atual campeã da NBA e líder da temporada regular no Oeste com 64 vitórias e 18 derrotas, a franquia de Oklahoma "varreu" Phoenix Suns nas quartas e Los Angeles Lakers na semifinal por 4 a 0 nas séries. Eleito MVP pela segunda vez consecutiva, o armador canadense Shai Gilgeous-Alexander é o principal jogador da equipe, que tentará conquistar seu sexto título de conferência.
Se chegar até as finais da NBA sem derrotas, o Thunder terá a chance de fazer a melhor campanha da história de um time na pós-temporada. O posto pertence atualmente ao Golden State Warriors, campeão em 2016/17 com 16-1 nos playoffs. A única derrota aconteceu nas finais da liga, contra o Cleveland Cavaliers.
➡️ Shai Gilgeous-Alexander é eleito MVP pela segunda vez seguida
Por outro lado, os Spurs precisam derrubar o único invicto nos playoffs para conseguir o heptacampeonato do Oeste. Segundo colocado na temporada regular com 62 vitórias e 20 derrotas, a franquia do Texas passou em seguida por Portland Trail Blazers nas quartas, por 4 a 1, e Minnesota Timberwolves na semifinal, por 4 a 2. O ala-pivô francês Victor Wembanyama chega como principal destaque do time de San Antonio.
➡️ 'GOAT': web elogia Wembanyama após expulsão na NBA
🏀✅ Ficha técnica
Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs - Jogo 1 das finais da Conferência Oeste da NBA 2025/26
📅 Data e horário: segunda-feira, 18 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Paycom Center, em Oklahoma City, nos Estados Unidos
📺 Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming) e NBA League Pass (pay-per-view)
+Aposte nas finais de conferência da NBA!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias