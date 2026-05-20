Jogador da NBA arrisca português e se declara ao Brasil

Cada vez mais a relação entre NBA e Brasil se fortalece. Finalista da Conferência Leste com o New York Knicks, o armador Miles McBride mandou um recado para os torcedores brasileiros após a vitória no jogo 1 da série melhor de sete contra o Cleveland Cavaliers, nesta terça-feira (19).

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Em entrevista coletiva no vestiário do Madison Square Garden, o jogador agradeceu o apoio que recebe da comunidade de fãs de basquete direto das terras tupiniquins e explicou que o carinho é mútuo, já que a namorada e a filha dele são brasileiras.

— Minha filha é brasileira, minha namorada é brasileira. Então, um salve para o Brasil! Agradeço o apoio de vocês — contou o atleta, em entrevista concedida à ESPN.

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Miles McBride e Ana Zortea com a filha, Ace, na Rodada de Natal da NBA (Foto: Reprodução/Instagram)

McBride namora a influenciadora digital e ex-atleta de natação do Flamengo, Ana Giulia Zortea, desde 2022. Ela surgiu como grande promessa da modalidade e recebeu uma bolsa de estudos para nadar na Universidade de West Virginia, nos Estados Unidos, onde conheceu o armador dos Knicks. Na época, ele se preparava para o Draft da NBA, no qual foi o 36º selecionado do segundo round.

Nas redes sociais, Ana mostra para seus mais de 260 mil seguidores os bastidores das partidas da NBA no histórico ginásio do Madison Square Garden, tendo criado conteúdos em algumas oportunidades para o perfil oficial da liga no Brasil. O casal possui uma filha, a pequena Ace, de 11 meses.

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"Deuce", como foi apelidado pelos torcedores da franquia de Nova York, disse que quer aprender a falar português, apesar de considerá-lo uma língua difícil. Ele, inclusive, arriscou algumas palavras no segundo idioma durante a entrevista.

— 'Tudo bem?' (risos). Estou no processo. É uma língua difícil, mas quero bastante aprender — brincou.

Por fim, McBride pediu para que a torcida brasileira continue mandando energias positivas para o New York Knicks, que não é campeão da NBA há 53 anos. O armador de 25 anos e 1,88m reconhece que as pessoas estão ansiosas pela chegada da Copa do Mundo, mas espera que continuem acompanhando seus jogos.

— Obrigado aos brasileiros que torcem por nós (Knicks). Eu sei que eles estão animados com a Copa do Mundo, mas espero que sigam nos acompanhando — confessou.

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Knicks abrem 1 a 0 na final do Leste contra os Cavs

Miles McBride, dos Knicks, marca a jogada dos Cavaliers no garrafão no jogo 1 das finais de conferência da NBA 2025/26 (Foto: BRIAN BABINEAU / NBAE / GETTY IMAGES)

O New York Knicks derrotou o Cleveland Cavaliers por 115 a 104, após prorrogação, no primeiro jogo das finais da Conferência Leste da NBA. A partida aconteceu nesta terça-feira (19), no Madison Square Garden, e parecia controlada pelos Cavs quando a equipe abriu 93 a 71, restando pouco mais de sete minutos para o fim do tempo regulamentar. No entanto, os Knicks reagiram de maneira impressionante e construíram uma corrida de 44 a 11 nos 12 minutos finais, garantindo a virada e a vitória.

Em quase 17 minutos em quadra, Miles McBride anotou cinco pontos, dois rebotes e uma assistência. Os times voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (21), às 21h (de Brasília), novamente em Nova York.

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