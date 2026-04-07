O astro Luka Doncic desembarcou na Espanha nesta segunda-feira (6) para se submeter a um procedimento de injeção voltado ao tratamento de sua distensão no tendão da coxa esquerda. A informação, revela uma tentativa do esloveno de encurtar o prazo de recuperação, originalmente estimado entre quatro e seis semanas, às vésperas do início dos playoffs na NBA.

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Ajuda dos europeus na luta pelo MVP

Doncic escolheu Madri, onde brilhou pelo Real Madrid antes da NBA, para acessar terapias regenerativas, como o uso de células-tronco, cujas regulamentações são mais flexíveis no continente europeu. O país é um dos centros globais desse tipo de medicina, amplamente utilizada por grandes clubes e astros do futebol para acelerar o retorno de atletas de elite aos gramados.

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Além do desejo de ajudar a equipe nos playoffs, que começam em menos de duas semanas, há um componente individual de peso: o esloveno precisa atuar em mais uma partida para atingir o critério de elegibilidade ao prêmio de MVP. Antes de se lesionar no dia 2 de abril, contra o Thunder, Luka vinha assombrando a liga com médias de 36,5 pontos e 8,1 rebotes.

— Ele está fazendo tudo o que pode para tentar encurtar esse prazo. Sabemos que essa lesão normalmente exige até um mês e meio de molho — detalhou Charania durante o programa NBA Today.

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Desfalques de peso e a responsabilidade de LeBron

O cenário em Los Angeles é crítico. Além de Doncic, o Lakers também perdeu Austin Reaves, afastado por uma lesão semelhante no músculo oblíquo. Com a ausência simultânea de suas duas principais engrenagens ofensivas, o status de ambos para a pós-temporada é considerado "indefinido".

Na prática, se o cronograma médico padrão for seguido, Doncic só teria condições de jogo em uma eventual semifinal de conferência. Sem Doncic, a responsabilidade de carregar a franquia recai inteiramente sobre os ombros de LeBron James. Aos 41 anos, o "King" precisará resgatar sua versão mais dominante para os quatro jogos restantes da temporada regular e o início dos playoffs, já que a equipe sentiu o golpe na última derrota para o Dallas Mavericks.

LeBron James (esquerda) e Luka Doncic (direita) se cumprimentam durante a partida do Lakers contra o Cleveland Cavaliers (Foto: Adam Pantozzi/ Getty Images via AFP)

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