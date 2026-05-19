Knicks x Cavaliers pelo jogo 1 da final do Leste da NBA; horário e onde assistir

New York Knicks e Cleveland Cavaliers fazem o primeiro jogo da série melhor de sete válida pela final da Conferência Leste da NBA 2025/26 nesta terça-feira (19), às 21h (de Brasília). A partida acontece no Madison Square Garden, em Nova York, e tem transmissão da ESPN, do Disney+ (streaming) e da NBA League Pass (pay-per-view).

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Primeiro time classificado para as finais de conferência, os Knicks buscam o pentacampeonato do Leste e tentam acabar com um dos maiores jejuns de título da história da NBA. Os mandantes do jogo 1 venceram o campeonato pela última vez em 1972/73, quando se sagraram bicampeões da liga. 53 anos depois, a equipe terminou a temporada regular em terceiro lugar, eliminando na sequência o Atlanta Hawks, por 4 a 2, e "varrendo" o Philadelphia 76ers. Entre os destaques do elenco está o armador Jalen Brunson.

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Do outro lado, o Cleveland Cavaliers foi o último a garantir vaga nas finais de conferência e o único dos sobreviventes que disputou todas as partidas possíveis nos playoffs. Após avançarem em quarto na temporada regular, os Cavs fecharam as séries contra Toronto Raptors, nas quartas, e Detroit Pistons, na semifinal, por 4 a 3. Liderado pelo armador Donovan Mitchell, o time começa a série fora de casa, de olho no sexto título do Leste da franquia.

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🏀✅ Ficha técnica

James Harden, dos Cavaliers, é marcado no jogo 7 das semifinais do Leste da NBA (Foto: CHRIS SCHWEGLER / NBAE / GETTY IMAGES)

New York Knicks x Cleveland Cavaliers - Jogo 1 das finais da Conferência Leste da NBA 2025/26

📅 Data e horário: terça-feira, 19 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Madison Square Garden, em Nova York, nos Estados Unidos

📺 Onde assistir: ESPN, Disney+ (streaming) e NBA League Pass (pay-per-view)

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