Curry volta após 27 jogos, empolga torcida, mas vê vitória escapar no último segundo
Em seu retorno, Stephen dividiu a quadra com seu irmão e parceiro de equipe, Seth Curry
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Os torcedores do Golden State Warriors viveram uma noite de sentimentos mistos neste último domingo (5). A franquia celebrou o aguardado retorno de Stephen Curry, recuperado de uma lesão no joelho direito, mas a festa acabou quando o time foi superado pelo Houston Rockets por 117 a 116.
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Em um cenário raro, Curry começou a partida no banco de reservas, fato que não ocorria há 14 anos. E, apesar de liderar a pontuação da equipe com 29 pontos, viu o arremesso da vitória escapar de suas mãos no estouro do cronômetro.
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O jogo e os protagonistas
A partida marcou o fim de um hiato de 27 jogos para Curry, que estava afastado desde 31 de janeiro devido a uma síndrome de dor patelofemoral. Mesmo com a restrição inicial de minutos, o armador mostrou que a pontaria segue afiada. Contudo, do outro lado, Kevin Durant assumiu o papel de carrasco, anotando 31 pontos e garantindo o triunfo texano.
O confronto também teve contornos brasileiros: o ala Gui Santos figurou entre os titulares dos Warriors, aproveitando a oportunidade para registrar uma atuação sólida com 15 pontos.
Para o técnico Steve Kerr, o resultado negativo ficou em segundo plano diante da importância de ter seu capitão de volta. Emocionado, Kerr destacou a conexão visceral entre o atleta e a torcida:
— Ele é um dos jogadores mais queridos da história da liga e da Bay Area. Uma ausência longa nos lembra da sorte que temos em vê-lo jogar e treiná-lo. Esta noite foi especial porque nos lembra da sorte que tivemos e da sorte que ainda temos.
Panorama na tabela e sequência
A derrota mantém o Golden State em uma situação delicada na Conferência Oeste. Atualmente na 10ª posição, com uma campanha de 36 vitórias e 42 derrotas, a franquia ocupa a última vaga do Play-In. Caso a temporada terminasse hoje, os comandados de Kerr disputariam a sobrevivência na competição contra o Portland Trail Blazers.
Durante o período em que esteve sob cuidados médicos, o camisa 30 chegou a desfalcar o All-Star Game em Los Angeles, mas agora foca sua energia em levar o time de San Francisco de volta aos dias de glória nos playoffs.
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