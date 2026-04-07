O San Antonio Spurs viveu uma noite de contrastes na terça-feira (7). No embate contra o Philadelphia 76ers, a equipe texana garantiu uma vitória sólida por 115 a 102, mas viu sua principal estrela, Victor Wembanyama, abandonar a partida precocemente. O "Alien" sofreu um impacto após uma colisão acidental com Paul George em uma jogada de transição no segundo quarto.

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Tradução: Victor Wembanyama saiu de campo lesionado. Ficou 17 minutos em seu 64º jogo da temporada e ele agora só precisa de mais uma partida de 20 minutos para estar elegível aos troféus de fim de temporada.

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Logo após o choque, o pivô francês chegou a ir ao vestiário, mas retornou à quadra por mais cinco minutos. Contudo, o incômodo persistiu e, faltando apenas 44 segundos para o intervalo, "Wemby" solicitou a substituição ao técnico Mitch Johnson e não voltou mais para o jogo. Antes de sair, ele registrou uma performance eficiente: 17 pontos, cinco rebotes e três tocos em apenas 16 minutos.

Apesar da apreensão na torcida, o treinador dos Spurs buscou adotar um tom otimista em coletiva:

— No intervalo, me avisaram que ele não voltaria, mas não tive novos detalhes. Acredito que o fato de ele ter sentido que podia retornar e jogar os minutos finais do primeiro tempo seja um sinal positivo.

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Corrida pelo MVP: a um passo da elegibilidade

Enquanto a franquia faz mistério sobre a gravidade da lesão, a expectativa dos fãs se volta para o troféu de MVP. Com astros como Luka Doncic, Cade Cunningham e Anthony Edwards fora de combate por lesões, o caminho parece livre para a disputa entre Wembanyama, Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic.

Para concorrer aos prêmios individuais da temporada, a NBA exige que o atleta atue em ao menos 65 partidas. Pelas normas da liga, o jogador deve registrar 20 minutos em quadra por jogo, mas há uma exceção: em até duas oportunidades, o tempo mínimo pode ser de 15 minutos para que a participação seja validada.

Atualmente, "Wemby" soma 64 das 65 partidas necessárias. Restando apenas três confrontos na temporada regular, o pivô francês precisa entrar em quadra em apenas mais uma ocasião, que dure 15 minutos ou mais, para oficializar sua candidatura ao posto de jogador mais valioso da liga.

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Brilho do calouro e a resistência de Embiid

Na ausência do gigante francês, o protagonismo caiu sobre os ombros de Stephon Castle. O armador comandou a equipe com maestria, alcançando o quinto triplo-duplo de sua carreira ao somar 17 pontos, 13 assistências e 10 rebotes. No garrafão, Luke Kornet supriu a lacuna deixada pelo titular com 10 pontos e três rebotes.

Do lado dos Sixers, Joel Embiid foi o grande carrasco individual, terminando a noite com um duplo-duplo de 34 pontos e 12 rebotes, desempenho insuficiente para conter o impulso coletivo texano.

Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, avança sobre Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, no Frost Bank Center. (Foto: Ronald Cortes/Getty Images/AFP)

Panorama na tabela

Com este resultado, os Spurs consolidam uma fase avassaladora, somando 28 vitórias nos últimos 31 jogos. A franquia ocupa a vice-liderança da Conferência Oeste, embora a distância para o líder Oklahoma City Thunder seja praticamente irreversível nesta reta final de temporada regular. Agora, todas as atenções se voltam para o departamento médico, onde o estado de saúde de Wembanyama definirá as pretensões do time nos playoffs.

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