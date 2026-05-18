Wembanyama reflete sobre final da NBA: 'Temos que manter o nível certo de confiança'

O pivô Victor Wembanyama comemorou a classificação do San Antonio Spurs para as finais da Conferência Oeste após a vitória sobre o Minessota Timberwolves. O atleta de 22 anos afirmou que a equipe precisa manter o equilíbrio emocional para seguir competitiva nas finais de conferência da NBA. O spurs estreia nesta segunda-feira (18) contra Oklahoma.

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— Claro que estamos confiantes, mas precisamos manter o nível certo de confiança.

A classificação marca a primeira participação dos Spurs nas finais do Oeste desde a chegada de Wembanyama à NBA. O francês está em sua terceira temporada na liga e destacou o amadurecimento do elenco ao longo dos playoffs.

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Confiança e maturidade nos playoffs

Segundo o pivô, a experiência acumulada nas séries eliminatórias já começa a refletir diretamente no desempenho da equipe:

— Mostra que já ganhamos um pouco de experiência do nosso curto tempo de playoffs. Sinto que nos colocamos nas melhores condições.

Wembanyama também apontou os pilares que sustentam a campanha dos Spurs até aqui:

— Implacabilidade, confiar no plano de jogo e permanecer forte durante as corridas deles.

Victor Wembanyama recebe o Troféu Hakeem Olajuwon de Defensor do Ano antes do jogo 2 contra o Portland Trail Blazers. (Foto: Michael Gonzales/NBAE via Getty Images/AFP)

Inícios fortes como chave das vitórias

O francês analisou o padrão de atuação da equipe nos playoffs e afirmou que os Spurs costumam dominar os jogos quando conseguem abrir vantagem logo nos primeiros minutos.

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— Sempre que acertamos primeiro e abrimos vantagem inicial, nós os vencemos. E realmente, sempre que os vencemos, foi quase por 30 pontos.

Segundo o pivô, o ritmo acelerado imposto pelos Spurs também contribui para desgastar os adversários fisicamente ao longo das partidas.

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"Finais de conferência" ganham significado especial

Ao refletir sobre o momento vivido pela franquia, Wembanyama admitiu que disputar uma final de conferência representa algo marcante em sua carreira.

— As palavras 'finais de conferência' são loucura. É algo que ouvi minha vida inteira, e agora estar nisso é simplesmente especial.