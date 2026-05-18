Jogador da NBA põe Neymar de foto de perfil em rede social após convocação
Jimmy Butler demonstrou apoio à convocação do "parça" para a Copa do Mundo
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Astro da NBA, Jimmy Butler manifestou apoio à convocação do "parça" Neymar para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (18) por meio das redes sociais. Em sua conta oficial, onde soma quase 10 milhões de seguidores, o jogador do Golden State Warriors trocou a foto de perfil por uma imagem do craque com a camisa da Seleção Brasileira, em mais um ato que simboliza a longeva amizade entre os dois ícones do esporte.
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Amizade de Neymar e Jimmy Butler
Não é a primeira vez que Butler demonstra carinho por Neymar, de quem é fã assumido e amigo há cerca de 10 anos. Em fevereiro de 2025, quando se transferiu para os Warriors, o ala-pivô americano escolheu jogar com a camisa 10 como forma de homenagear o atacante brasileiro. Pelas equipes anteriores, o atleta de basquete havia usado os números 21, 22 e 23.
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Desde os Jogos Olímpicos Rio 2016, quando Neymar e Jimmy Butler conquistaram o ouro por suas seleções em suas respectivas modalidades, as estrelas vêm mantendo uma relação de amizade que é reforçada com encontros esporádicos. Quando estão juntos, os atletas costumam usar as redes sociais para dividir os momentos compartilhados, como em férias, festas e até mesmo nos jogos.
Butler, por exemplo, marcou presença no chá revelação de Mavie, filha do jogador do Santos, em 2023. No mesmo ano, Neymar acompanhou presencialmente às finais da NBA, quando o ala-pivô terminou vice-campeão pelo Miami Heat.
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