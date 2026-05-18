Jogador da NBA põe Neymar de foto de perfil em rede social após convocação

Astro da NBA, Jimmy Butler manifestou apoio à convocação do "parça" Neymar para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (18) por meio das redes sociais. Em sua conta oficial, onde soma quase 10 milhões de seguidores, o jogador do Golden State Warriors trocou a foto de perfil por uma imagem do craque com a camisa da Seleção Brasileira, em mais um ato que simboliza a longeva amizade entre os dois ícones do esporte.

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Perfil oficial de Jimmy Butler no Instagram, com a foto de Neymar (Foto: Reprodução)

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Amizade de Neymar e Jimmy Butler

Jimmy Butler e Neymar nas finais da NBA 2022/23 (Foto: Reprodução)

Não é a primeira vez que Butler demonstra carinho por Neymar, de quem é fã assumido e amigo há cerca de 10 anos. Em fevereiro de 2025, quando se transferiu para os Warriors, o ala-pivô americano escolheu jogar com a camisa 10 como forma de homenagear o atacante brasileiro. Pelas equipes anteriores, o atleta de basquete havia usado os números 21, 22 e 23.

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Desde os Jogos Olímpicos Rio 2016, quando Neymar e Jimmy Butler conquistaram o ouro por suas seleções em suas respectivas modalidades, as estrelas vêm mantendo uma relação de amizade que é reforçada com encontros esporádicos. Quando estão juntos, os atletas costumam usar as redes sociais para dividir os momentos compartilhados, como em férias, festas e até mesmo nos jogos.

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Butler, por exemplo, marcou presença no chá revelação de Mavie, filha do jogador do Santos, em 2023. No mesmo ano, Neymar acompanhou presencialmente às finais da NBA, quando o ala-pivô terminou vice-campeão pelo Miami Heat.

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