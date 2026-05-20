Michael Jordan realiza desejo de ex-professora em cuidados paliativos

O ex-jogador de basquete Michael Jordan realizou o desejo de uma antiga professora do ensino médio ao participar de uma videochamada com a Sra. Etta, docente aposentada que recebe cuidados paliativos na Carolina do Norte. A história foi divulgada nesta quarta-feira (20) pela emissora WECT 6.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A professora, que deu aulas para Jordan durante os anos de escola, havia manifestado o desejo de conversar uma última vez com o ex-aluno. A equipe médica tentou tornar o pedido possível, e a assistente social iniciou tentativas de contato com o astro do basquete.

Ligação inesperada de Jordan surpreendeu equipe médica

Depois de diversas tentativas sem retorno, Wendy recebeu uma ligação de um número desconhecido enquanto estava em casa. Do outro lado da linha, veio uma pergunta inesperada:

continua após a publicidade

— Você está com a Sra. Etta? — Era Michael Jordan.

Ao perceber que o ex-jogador estava disposto a conversar, a assistente social correu para a residência da professora, que descansava no sofá de casa, para organizar a videochamada.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Michael Jordan liga para ex-professora em cuidados paliativos. (Foto: Reprodução)

Emoção no reencontro

Segundo relato da equipe de cuidadores, a conversa foi marcada por afeto e memórias compartilhadas.

— Eles riram, relembraram os velhos tempos, brincaram um com o outro e compartilharam um momento que emocionou todos os presentes — informou a instituição.

continua após a publicidade

Em vídeo divulgado pela WECT 6, a Sra. Etta aparece conversando com Jordan por FaceTime, em um encontro cheio de recordações da época escolar e troca de carinho entre professora e aluno.

Jordan estudou na escola Laney, na Carolina do Norte, onde teve aulas com a Sra. Etta antes de se transformar em um dos maiores nomes da história do basquete e ídolo do Chicago Bulls.

➡️ New York Knicks é o primeiro time classificado para finais de Conferência na NBA

➡️ NBA: astro dos Cavaliers entra no top 10 de maiores pontuadores dos playoffs

🏀Aposte nas finais de conferência da NBA!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.