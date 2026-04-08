NBA 25/26: vagas em playoffs e play-in seguem em aberto

A temporada regular da NBA 2025/26 chegou à sua reta final, e algumas equipes ainda buscam uma vaga nos playoffs. Após 82 jogos, apenas 16 dos 30 times seguirão vivos na disputa pelo título na pós-temporada. Com a adição do play-in, a chance de classificação se estende até a 10ª colocação de cada conferência.

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Liderança garantida apenas por um

Nas últimas duas décadas, o Detroit Pistons esteve nos playoffs da NBA em apenas seis ocasiões. O cenário piora ainda mais ao considerar apenas as vezes em que passou da primeira rodada do mata-mata: foram duas. Em ambas, a campanha terminou nas finais de conferência.

Desta vez, a expectativa aumenta com a vantagem do mando de quadra já na primeira fase. A equipe levou a melhor sobre os adversários na Conferência Leste e está garantida na liderança. A campanha de Detroit é, atualmente, de 57 vitórias e 22 derrotas.

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Vaga nos playoffs sob controle

Além do Pistons, outros oito times podem ficar tranquilos nos últimos jogos da fase regular. Ainda no Leste, Boston Celtics, New York Knicks e Cleveland Cavaliers registram pelo menos 50 triunfos na temporada e já estão confirmados na próxima fase.

A situação é parecida na Conferência Oeste, liderada pelo Oklahoma City Thunder. Embora ainda não tenha confirmado o topo da tabela, o OKC acumula seis vitórias consecutivas – atualmente, a segunda maior sequência da liga, ao lado do Houston Rockets (6) e atrás do Denver Nuggets (9). Todos os três estão garantidos nos playoffs da NBA, assim como San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers.

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Tudo ou nada no play-in

Há ainda 11 equipes que permanecem no "meio do caminho" da tabela de classificação. Na Conferência Leste, por exemplo, do quinto ao décimo lugar, os times ainda brigam por uma vaga direta nos playoffs.

O "último" desse grupo é o Miami Heat, com 41 vitórias e 38 derrotas, logo atrás do Charlotte Hornets, que soma 43 vitórias e 37 derrotas. Esse número de triunfos, aliás, se repete mais duas vezes acima, com Orlando Magic e Philadelphia 76ers. Para completar, Toronto Raptors e Atlanta Hawks aparecem como favoritos na disputa por vagas diretas nos playoffs.

Já no Oeste, a disputa está praticamente definida. Isso porque apenas uma sequência perfeita de quatro vitórias do Phoenix Suns poderia alterar o cenário atual. Nesse caso, o Minnesota Timberwolves seria empurrado para a zona de play-in. Mais abaixo, Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers e Golden State Warriors chegam aos compromissos finais com um cenário praticamente definido.

Kevin Durant, do Houston Rockets, parte para a cesta contra o Golden State Warriors no Chase Center (Foto: Juan Ocampo/NBAE via Getty Images/AFP)

Mas, afinal, o que é o play-in?

O formato é o mesmo mantido pela NBA nos últimos anos. Antes do início da fase de mata-mata principal, quatro equipes de cada conferência têm a oportunidade de brigar pelas duas últimas vagas dos playoffs. Neste "torneio de repescagem", os times disputam em jogo eliminatório único.

Assim, o sétimo colocado enfrentará o oitavo, e o nono encara o décimo. O vencedor do primeiro confronto da fase avança, enquanto o perdedor ainda terá mais uma chance diante de quem vencer o outro duelo. Por fim, quem perder no jogo entre nono e décimo está fora.

Veja as tabelas atualizadas

Conferência Leste

Posição Time Vitórias Derrotas % 1 Detroit Pistons 57 22 .722 2 Boston Celtics 54 25 .684 3 New York Knicks 51 28 .646 4 Cleveland Cavaliers 50 29 .633 5 Atlanta Hawks 45 34 .570 6 Toronto Raptors 44 35 .557 7 Philadelphia 76ers 43 36 .544 8 Orlando Magic 43 36 .544 9 Charlotte Hornets 43 37 .538 10 Miami Heat 41 38 .519 11 Milwaukee Bucks 31 48 .392 12 Chicago Bulls 30 49 .380 13 Brooklyn Nets 20 59 .253 14 Indiana Pacers 18 61 .228 15 Washington Wizards 17 62 .215

Conferência Oeste

Posição Time Vitórias Derrotas % 1 Oklahoma City Thunder 62 16 .795 2 San Antonio Spurs 60 19 .759 3 Denver Nuggets 51 28 .646 4 Los Angeles Lakers 50 28 .641 5 Houston Rockets 49 29 .628 6 Minnesota Timberwolves 47 32 .595 7 Phoenix Suns 43 35 .551 8 Los Angeles Clippers 40 38 .513 9 Portland Trail Blazers 40 39 .506 10 Golden State Warriors 37 42 .468 11 New Orleans Pelicans 26 54 .325 12 Memphis Grizzlies 25 54 .316 13 Dallas Mavericks 25 54 .316 14 Sacramento Kings 21 59 .263 15 Utah Jazz 21 59 .263

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