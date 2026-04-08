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NBA 25/26: vagas em playoffs e play-in seguem em aberto

Em destaque, o Detroit Pistons está garantido na liderança da Conferência Leste

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/04/2026
08:00
Cedric Coward, do Memphis Grizzlies, tenta passar por Cade Cunningham, do Detroit Pistons, na primeira metade da partida, 13 de março de 2026. (Foto: Gregory Shamus/Getty Images/AFP)
imagem cameraCedric Coward, do Memphis Grizzlies, tenta passar por Cade Cunningham, do Detroit Pistons, na primeira metade da partida, 13 de março de 2026. (Foto: Gregory Shamus/Getty Images/AFP)
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A temporada regular da NBA 2025/26 chegou à sua reta final, e algumas equipes ainda buscam uma vaga nos playoffs. Após 82 jogos, apenas 16 dos 30 times seguirão vivos na disputa pelo título na pós-temporada. Com a adição do play-in, a chance de classificação se estende até a 10ª colocação de cada conferência.

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Liderança garantida apenas por um

Nas últimas duas décadas, o Detroit Pistons esteve nos playoffs da NBA em apenas seis ocasiões. O cenário piora ainda mais ao considerar apenas as vezes em que passou da primeira rodada do mata-mata: foram duas. Em ambas, a campanha terminou nas finais de conferência.

Desta vez, a expectativa aumenta com a vantagem do mando de quadra já na primeira fase. A equipe levou a melhor sobre os adversários na Conferência Leste e está garantida na liderança. A campanha de Detroit é, atualmente, de 57 vitórias e 22 derrotas.

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Vaga nos playoffs sob controle

Além do Pistons, outros oito times podem ficar tranquilos nos últimos jogos da fase regular. Ainda no Leste, Boston Celtics, New York Knicks e Cleveland Cavaliers registram pelo menos 50 triunfos na temporada e já estão confirmados na próxima fase.

A situação é parecida na Conferência Oeste, liderada pelo Oklahoma City Thunder. Embora ainda não tenha confirmado o topo da tabela, o OKC acumula seis vitórias consecutivas – atualmente, a segunda maior sequência da liga, ao lado do Houston Rockets (6) e atrás do Denver Nuggets (9). Todos os três estão garantidos nos playoffs da NBA, assim como San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers.

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Tudo ou nada no play-in

Há ainda 11 equipes que permanecem no "meio do caminho" da tabela de classificação. Na Conferência Leste, por exemplo, do quinto ao décimo lugar, os times ainda brigam por uma vaga direta nos playoffs.

O "último" desse grupo é o Miami Heat, com 41 vitórias e 38 derrotas, logo atrás do Charlotte Hornets, que soma 43 vitórias e 37 derrotas. Esse número de triunfos, aliás, se repete mais duas vezes acima, com Orlando Magic e Philadelphia 76ers. Para completar, Toronto Raptors e Atlanta Hawks aparecem como favoritos na disputa por vagas diretas nos playoffs.

Já no Oeste, a disputa está praticamente definida. Isso porque apenas uma sequência perfeita de quatro vitórias do Phoenix Suns poderia alterar o cenário atual. Nesse caso, o Minnesota Timberwolves seria empurrado para a zona de play-in. Mais abaixo, Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers e Golden State Warriors chegam aos compromissos finais com um cenário praticamente definido.

Kevin Durant, do Houston Rockets, parte para a cesta contra o Golden State Warriors no Chase Center (Foto: Juan Ocampo/NBAE via Getty Images/AFP)
Kevin Durant, do Houston Rockets, parte para a cesta contra o Golden State Warriors no Chase Center (Foto: Juan Ocampo/NBAE via Getty Images/AFP)

Mas, afinal, o que é o play-in?

O formato é o mesmo mantido pela NBA nos últimos anos. Antes do início da fase de mata-mata principal, quatro equipes de cada conferência têm a oportunidade de brigar pelas duas últimas vagas dos playoffs. Neste "torneio de repescagem", os times disputam em jogo eliminatório único.

Assim, o sétimo colocado enfrentará o oitavo, e o nono encara o décimo. O vencedor do primeiro confronto da fase avança, enquanto o perdedor ainda terá mais uma chance diante de quem vencer o outro duelo. Por fim, quem perder no jogo entre nono e décimo está fora.

Veja as tabelas atualizadas

Conferência Leste

PosiçãoTimeVitóriasDerrotas%

1

Detroit Pistons

57

22

.722

2

Boston Celtics

54

25

.684

3

New York Knicks

51

28

.646

4

Cleveland Cavaliers

50

29

.633

5

Atlanta Hawks

45

34

.570

6

Toronto Raptors

44

35

.557

7

Philadelphia 76ers

43

36

.544

8

Orlando Magic

43

36

.544

9

Charlotte Hornets

43

37

.538

10

Miami Heat

41

38

.519

11

Milwaukee Bucks

31

48

.392

12

Chicago Bulls

30

49

.380

13

Brooklyn Nets

20

59

.253

14

Indiana Pacers

18

61

.228

15

Washington Wizards

17

62

.215

Conferência Oeste

PosiçãoTimeVitóriasDerrotas%

1

Oklahoma City Thunder

62

16

.795

2

San Antonio Spurs

60

19

.759

3

Denver Nuggets

51

28

.646

4

Los Angeles Lakers

50

28

.641

5

Houston Rockets

49

29

.628

6

Minnesota Timberwolves

47

32

.595

7

Phoenix Suns

43

35

.551

8

Los Angeles Clippers

40

38

.513

9

Portland Trail Blazers

40

39

.506

10

Golden State Warriors

37

42

.468

11

New Orleans Pelicans

26

54

.325

12

Memphis Grizzlies

25

54

.316

13

Dallas Mavericks

25

54

.316

14

Sacramento Kings

21

59

.263

15

Utah Jazz

21

59

.263

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