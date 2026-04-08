NBA 25/26: vagas em playoffs e play-in seguem em aberto
Em destaque, o Detroit Pistons está garantido na liderança da Conferência Leste
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A temporada regular da NBA 2025/26 chegou à sua reta final, e algumas equipes ainda buscam uma vaga nos playoffs. Após 82 jogos, apenas 16 dos 30 times seguirão vivos na disputa pelo título na pós-temporada. Com a adição do play-in, a chance de classificação se estende até a 10ª colocação de cada conferência.
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Liderança garantida apenas por um
Nas últimas duas décadas, o Detroit Pistons esteve nos playoffs da NBA em apenas seis ocasiões. O cenário piora ainda mais ao considerar apenas as vezes em que passou da primeira rodada do mata-mata: foram duas. Em ambas, a campanha terminou nas finais de conferência.
Desta vez, a expectativa aumenta com a vantagem do mando de quadra já na primeira fase. A equipe levou a melhor sobre os adversários na Conferência Leste e está garantida na liderança. A campanha de Detroit é, atualmente, de 57 vitórias e 22 derrotas.
Vaga nos playoffs sob controle
Além do Pistons, outros oito times podem ficar tranquilos nos últimos jogos da fase regular. Ainda no Leste, Boston Celtics, New York Knicks e Cleveland Cavaliers registram pelo menos 50 triunfos na temporada e já estão confirmados na próxima fase.
A situação é parecida na Conferência Oeste, liderada pelo Oklahoma City Thunder. Embora ainda não tenha confirmado o topo da tabela, o OKC acumula seis vitórias consecutivas – atualmente, a segunda maior sequência da liga, ao lado do Houston Rockets (6) e atrás do Denver Nuggets (9). Todos os três estão garantidos nos playoffs da NBA, assim como San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers.
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Tudo ou nada no play-in
Há ainda 11 equipes que permanecem no "meio do caminho" da tabela de classificação. Na Conferência Leste, por exemplo, do quinto ao décimo lugar, os times ainda brigam por uma vaga direta nos playoffs.
O "último" desse grupo é o Miami Heat, com 41 vitórias e 38 derrotas, logo atrás do Charlotte Hornets, que soma 43 vitórias e 37 derrotas. Esse número de triunfos, aliás, se repete mais duas vezes acima, com Orlando Magic e Philadelphia 76ers. Para completar, Toronto Raptors e Atlanta Hawks aparecem como favoritos na disputa por vagas diretas nos playoffs.
Já no Oeste, a disputa está praticamente definida. Isso porque apenas uma sequência perfeita de quatro vitórias do Phoenix Suns poderia alterar o cenário atual. Nesse caso, o Minnesota Timberwolves seria empurrado para a zona de play-in. Mais abaixo, Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers e Golden State Warriors chegam aos compromissos finais com um cenário praticamente definido.
Mas, afinal, o que é o play-in?
O formato é o mesmo mantido pela NBA nos últimos anos. Antes do início da fase de mata-mata principal, quatro equipes de cada conferência têm a oportunidade de brigar pelas duas últimas vagas dos playoffs. Neste "torneio de repescagem", os times disputam em jogo eliminatório único.
Assim, o sétimo colocado enfrentará o oitavo, e o nono encara o décimo. O vencedor do primeiro confronto da fase avança, enquanto o perdedor ainda terá mais uma chance diante de quem vencer o outro duelo. Por fim, quem perder no jogo entre nono e décimo está fora.
Veja as tabelas atualizadas
Conferência Leste
|Posição
|Time
|Vitórias
|Derrotas
|%
1
Detroit Pistons
57
22
.722
2
Boston Celtics
54
25
.684
3
New York Knicks
51
28
.646
4
Cleveland Cavaliers
50
29
.633
5
Atlanta Hawks
45
34
.570
6
Toronto Raptors
44
35
.557
7
Philadelphia 76ers
43
36
.544
8
Orlando Magic
43
36
.544
9
Charlotte Hornets
43
37
.538
10
Miami Heat
41
38
.519
11
Milwaukee Bucks
31
48
.392
12
Chicago Bulls
30
49
.380
13
Brooklyn Nets
20
59
.253
14
Indiana Pacers
18
61
.228
15
Washington Wizards
17
62
.215
Conferência Oeste
|Posição
|Time
|Vitórias
|Derrotas
|%
1
Oklahoma City Thunder
62
16
.795
2
San Antonio Spurs
60
19
.759
3
Denver Nuggets
51
28
.646
4
Los Angeles Lakers
50
28
.641
5
Houston Rockets
49
29
.628
6
Minnesota Timberwolves
47
32
.595
7
Phoenix Suns
43
35
.551
8
Los Angeles Clippers
40
38
.513
9
Portland Trail Blazers
40
39
.506
10
Golden State Warriors
37
42
.468
11
New Orleans Pelicans
26
54
.325
12
Memphis Grizzlies
25
54
.316
13
Dallas Mavericks
25
54
.316
14
Sacramento Kings
21
59
.263
15
Utah Jazz
21
59
.263
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