Brasileiro brilha, e campeão da NBA avança no Play-In; veja resultados

Diferente dos playoffs, o Play-In oferece uma oportunidade única do time se manter na pós-temporada da NBA. A estreia do mini torneio aconteceu nesta terça-feira (14) e já contou com a eliminação do Miami Heat, que foi derrotado pelo Charlotte Hornets. Na sequência, o Portland Trail Blazers garantiu sua classificação no mata-mata contra o Phoenix Suns.

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O formato da disputa é simples

O formato é o mesmo mantido pela NBA nos últimos anos. Antes do início da fase de mata-mata principal, quatro equipes de cada conferência têm a oportunidade de brigar pelas duas últimas vagas dos famosos playoffs. Para as franquias que terminaram entre a 7ª e a 10ª posição, o Play-In definirá as duas últimas vagas de cada costa em um torneio de tiro curto, disputado entre os dias 14 e 17.

Neste "torneio de repescagem", os times disputam em jogo eliminatório único. Assim, o sétimo colocado enfrentará o oitavo, e o nono encara o décimo. O vencedor do primeiro confronto da fase avança, enquanto o perdedor ainda terá mais uma chance diante de quem vencer o outro duelo. Por fim, quem perder no jogo entre nono e décimo está fora.

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Disputa segue firme no Play-In

Para abrir a noite decisiva, o Hornets recebeu o Heat em um duelo que durou mais do que o esperado. A vitória dos mandantes foi confirmada apenas após uma prorrogação bem controlada do início ao fim. Com o placar de 127 a 126, o time de Charlotte confirmou sua continuação no Play-In e, agora, espera o resultado do jogo entre Philadelphia 76ers e Orlando Magic. Já o Miami encerra sua participação na temporada com o resultado negativo.

Na Conferência Oeste, quem entrou em ação foram o Suns e o Trail Blazers que ocupavam a 7ª e 8ª colocação, respectativamente. A vitória, por 114 a 110, ficou com a equipe de Portland – comandada pelo brasileiro Tiago Splitter – que enfrentará o San Antonio Spurs nos playoffs. Diferente do caso acima, no entanto, o derrotado deste duelo não está eliminado: o Phoenix terá uma nova oportunidade contra o vencedor do jogo, entre Los Angeles Clippers e Golden State Warriors, desta quarta-feira (15).

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Portland Trail Blazers venceu Phoenix Suns no Play-In da NBA 25/26 (Foto: Barry Gossage/NBAE via Getty Images/AFP)

➡️ Blazers de Splitter e Warriors de Gui Santos podem colidir no Play-In da NBA

Agenda do Play-In da NBA 2025/26

Terça-feira, 14 de abril (disputa pela 7ª vaga)

Leste (20h30): Charlotte Hornets 127 x 126 Miami Heat

Charlotte Hornets 127 x 126 Miami Heat Oeste (23h): Phoenix Suns 110 x 114 Portland Trail Blazers

Quarta-feira, 15 de abril (eliminação direta)

1 . Leste (20h30): Philadelphia 76ers x Orlando Magic. O vencedor avança para enfrentar o Boston Celtics. 2 . Oeste (23h): LA Clippers x Golden State Warriors. O vencedor segue vivo; o perdedor está eliminado.

Sexta-feira, 17 de abril (disputa pela 8ª vaga)

Leste (20h30): Perdedor de 76ers/Magic x Charlotte Hornets. O classificado herdará a ingrata missão de enfrentar o líder Detroit Pistons.

Perdedor de 76ers/Magic x Charlotte Hornets. O classificado herdará a ingrata missão de enfrentar o líder Detroit Pistons. Oeste (23h): Phoenix Suns x Vencedor de Clippers/Warriors. O classificado duelará contra o poderoso Oklahoma City Thunder.

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