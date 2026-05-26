New York Knicks é o primeiro classificado às finais da NBA

O New York Knicks está de volta às finais da NBA. Na noite desta segunda-feira (25), o time de Nova Iorque venceu o Cleveland Cavaliers por 130 a 93, uma impressionante vantagem de 37 pontos mesmo fora de casa. Com o placar, a equipe embalou a sua 11ª vitória seguida nos playoffs, recorde da franquia, e "varreu" o Cavs nas finais da Conferência Leste.

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Essa é a primeira classificação do Knicks às finais da NBA desde 1999, quando perdeu para o San Antonio Spurs por 4 a 1. Agora, o time nova-iorquino espera o resultado das finais da Conferência Oeste entre Spurs e Oklahoma City Thunder. A série está empatada em 2 a 2 e o próximo jogo vai acontecer na noite desta terça-feira (26).

Curiosamente, a última final que o técnico do Knicks, Mike Brown, disputou também foi contra o Spurs, mas em 2007, quando o treinador estava justamente no Cleveland Cavaliers. Apesar de ter sido derrotado por 4 a 0, liderou o Cavs à sua primeira aparição nas finais da NBA. Caso a equipe de Wembanyama se classifique, tanto o Knicks quanto o técnico podem ter uma revanche.

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➡️ Knicks vence e quebra recorde da franquia

Knicks atropelou o Cavs

Logo no começo do jogo, o Knicks abriu vantagem e começou a dominar a partida. Entre o final do primeiro quarto e início do segundo, o Cavs sofreu com uma sequência de 20 a 0, deixando o placar em 50 a 26.

McBride celebra atropelo de Knicks nas finais da Conferência Leste (Foto: Jason Miller/Getty Images/AFP)

Desde então, o Knicks tomou conta da partida até o final. Donovan Mitchell ainda tentou reagir e anotou 31 pontos (cestinha da partida), mas não foi o suficiente. James Harden teve mais uma noite apagada, com apenas 12 pontos, cinco turnovers e nenhum arremesso triplo convertido.

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Do lado campeão do Leste, o destaque foi para Karl-Anthony Towns, que fez 19 pontos e pegou 14 rebotes. Inclusive, o time dominou a disputa pelos rebotes por 60 a 33. Além de KAT, Josh Hart anotou 11 rebotes e o pivô reserva Mitchell Robinson conseguiu dez. Além disso, a derrota por 37 pontos foi a maior já sofrida pelo Cavs em um jogo de playoffs em casa.

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Jalen Brunson MVP

Apesar de só ter feito 15 pontos no último jogo da série, Jalen Brunson foi eleito o MVP das finais da Conferência Leste, principalmente pelas outras três partidas. O jogador foi essencial no primeiro jogo da série, em que anotou 38 pontos e ajudou o Knicks a reverter uma desvantagem de 22 pontos. Na segunda partida, fez o maior número de assistências em playoffs na sua carreira (14), e na terceira foi cestinha do jogo (30).

Patrick Ewing e Walt Frazier, lendas do Knicks, entregaram o troféu de MVP para Brunson. Nas arquibancadas, o cineasta Spike Lee e o ator Timothée Chalamet foram alguns dos fãs famosos da equipe que assistiram à conquista.

🏀Aposte na vitória do Knicks!

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