Luka Dončić entra no quinteto ideal da NBA na temporada 2025/26

Ele recebeu 91 votos para o primeiro time e foi o líder de pontuação da liga com 2.143 pontos.

Luka Dončić foi eleito All-NBA First Team da temporada 2025/26. Esta é a sexta indicação ao primeiro time do All-NBA em seus oito anos de liga, mas a primeira com a camisa do Los Angeles Lakers. Apenas quatro jogadores conseguiram essa mesma marca de seis seleções até os 27 anos: Tim Duncan, LeBron James, Oscar Robertson e Bob Pettit.

continua após a publicidade

O esloveno recebeu 91 votos para o primeiro time e nove para o segundo. Na temporada atual, Dončić foi o líder de pontuação da liga, com 2.143 pontos na temporada regular e médias de 33,5 pontos por jogo. Os outros quatro que completam a equipe escolhida são Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Victor Wembanyama e Cade Cunningham.

➡️ Luka Dončić veta troca por Giannis Antetokounmpo

Desempenho de Dončić no Lakers

Com 64 partidas, Luka não jogou os 65 jogos mínimos exigidos pela liga para participar das premiações individuais. Contudo, a NBA aprovou o pedido de Extraordinary Circumstances Challenge enviado pelo Lakers, o que garantiu a elegibilidade do esloveno às premiações de fim da temporada. Apesar de não figurar entre os finalistas do prêmio de MVP, Dončić entrou no primeiro time do All-NBA.

continua após a publicidade

Só no mês de março, Luka superou os 600 pontos e liderou o Lakers a um recorte de 15-2. Com a atuação, Dončić ganhou o prêmio de Jogador do Mês da Conferência Oeste pela segunda vez na temporada.

LeBron James, no entanto, ficou inelegível por não atingir o número mínimo de partidas disputadas e ficou de fora da disputa. Esta é apenas a segunda vez em 23 temporadas que o astro não aparece em nenhum dos três times All-NBA.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como ficaram os times All-NBA?

First Team

Luka Dončić

Shai Gilgeous-Alexander

Nikola Jokić

Victor Wembanyama

Cade Cunningham

Second Team

Jaylen Brown

Kawhi Leonard

Kevin Durant

Donovan Mitchell

Jalen Brunson

Third Team

Jalen Duren

Chet Holmgren

Jalen Johnson

Tyrese Maxey

Jamal Murray

🏀+Aposte na vitória do seu time preferido!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.