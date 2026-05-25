Luka Dončić entra no quinteto ideal da NBA na temporada 2025/26
Esta é a sexta indicação de Luka Dončić na carreira, mas a primeira no Lakers
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Luka Dončić foi eleito All-NBA First Team da temporada 2025/26. Esta é a sexta indicação ao primeiro time do All-NBA em seus oito anos de liga, mas a primeira com a camisa do Los Angeles Lakers. Apenas quatro jogadores conseguiram essa mesma marca de seis seleções até os 27 anos: Tim Duncan, LeBron James, Oscar Robertson e Bob Pettit.
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O esloveno recebeu 91 votos para o primeiro time e nove para o segundo. Na temporada atual, Dončić foi o líder de pontuação da liga, com 2.143 pontos na temporada regular e médias de 33,5 pontos por jogo. Os outros quatro que completam a equipe escolhida são Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Victor Wembanyama e Cade Cunningham.
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Desempenho de Dončić no Lakers
Com 64 partidas, Luka não jogou os 65 jogos mínimos exigidos pela liga para participar das premiações individuais. Contudo, a NBA aprovou o pedido de Extraordinary Circumstances Challenge enviado pelo Lakers, o que garantiu a elegibilidade do esloveno às premiações de fim da temporada. Apesar de não figurar entre os finalistas do prêmio de MVP, Dončić entrou no primeiro time do All-NBA.
Só no mês de março, Luka superou os 600 pontos e liderou o Lakers a um recorte de 15-2. Com a atuação, Dončić ganhou o prêmio de Jogador do Mês da Conferência Oeste pela segunda vez na temporada.
LeBron James, no entanto, ficou inelegível por não atingir o número mínimo de partidas disputadas e ficou de fora da disputa. Esta é apenas a segunda vez em 23 temporadas que o astro não aparece em nenhum dos três times All-NBA.
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Como ficaram os times All-NBA?
First Team
Luka Dončić
Shai Gilgeous-Alexander
Nikola Jokić
Victor Wembanyama
Cade Cunningham
Second Team
Jaylen Brown
Kawhi Leonard
Kevin Durant
Donovan Mitchell
Jalen Brunson
Third Team
Jalen Duren
Chet Holmgren
Jalen Johnson
Tyrese Maxey
Jamal Murray
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