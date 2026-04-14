Curry ou Doncic? Veja quem lidera ranking de camisas mais vendidas da NBA
O ranking atualizado das camisas mais vendidas da temporada da NBA foi divulgado nesta semana. E Stephen Curry, astro do Golden State Warriors, continua na ponta, seguido pelo esloveno Luka Doncic, do Los Angeles Lakers, que lidera a média de pontos (33,5) por jogo no campeonato atual.
Aos 38 anos, Curry soma quatro títulos da NBA e, entre outras façanhas, foi o primeiro a ultrapassar os 4.000 pontos na história da liga americana.
No gráfico abaixo, alguns feitos da carreira do astro do Golden State.
Apesar de estar no início da carreira, o francês Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, já aparece na quarta colocação, logo atrás de Jalen Brunson, do americano Jalen Brunson, do New York Knicks.
Do top 15 das camisas mais vendidas, apenas quatro são estrangeiros. Além de Doncic e Wembanyama, aparecem na lista o canadense Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, em oitavo, e o sérvio Nikola Jokic, do Denver Nuggets.
O top 15 das camisas mais vendidas da NBA na temporada 2025/2026:
- Stephen Curry (Golden State Warriors)
- Luka Dončić (Dallas Mavericks)
- Jalen Brunson (New York Knicks)
- Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)
- LeBron James (Los Angeles Lakers)
- Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)
- Jayson Tatum (Boston Celtics)
- Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)
- Cooper Flagg (Duke Blue Devils / Prospect)
- Nikola Jokic (Denver Nuggets)
- Kevin Durant (Phoenix Suns)
- Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)
- Devin Booker (Phoenix Suns)
- Cade Cunningham (Detroit Pistons)
- LaMelo Ball (Charlotte Hornets)
