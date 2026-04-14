O basquete brasileiro vive um momento de tensão e estratégia na NBA. A partir desta terça-feira (14), os destinos de Tiago Splitter, treinador interino do Portland Trail Blazers, e Gui Santos, ala do Golden State Warriors, se cruzam na dramática disputa do Play-In da Conferência Oeste.

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A matemática para que ambos avancem aos Playoffs existe, mas passa por um fio de navalha. O Portland Trail Blazers entra em quadra às 23h (de Brasília) contra o Phoenix Suns, precisando de uma vitória para carimbar o sétimo lugar no chaveamento. No mesmo horário, o Golden State Warriors de Gui Santos encara o Los Angeles Clippers em um duelo de vida ou morte: quem perder, está fora da temporada.

O grande "porém" mora na chave da sobrevivência. Caso os Blazers de Splitter tropecem diante dos Suns e os Warriors de Gui Santos superem os Clippers, o basquete brasileiro será forçado a dividir sua torcida. As duas franquias se enfrentariam em um jogo eliminatório pela última vaga no Oeste, garantindo um brasileiro na pós-temporada, mas decretando as férias antecipadas do outro.

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➡️ NBA define tabela dos Playoffs e confrontos do Play-In; veja o chaveamento

Primeiro técnico brasileiro da NBA

A presença de Tiago Splitter no comando do Portland Trail Blazers é o clímax de uma temporada turbulenta e histórica. O catarinense assumiu a prancheta de forma interina no início da campanha de 2025/26, após a prisão de Chauncey Billups por envolvimento em esquemas de apostas. Sob a batuta de Splitter – o primeiro treinador brasileiro da NBA –, a equipe do Oregon alcançou 42 vitórias e 40 derrotas, resgatando o sonho dos Playoffs, que o time não frequenta desde 2021.

A jornada do ex-pivô de 40 anos até o comando técnico é cheia de superação. Draftado pelo San Antonio Spurs em 2007 (26ª escolha), ele só estreou na liga norte-americana em 2010, após dominar a Europa sendo eleito MVP na Espanha e integrando o time ideal da EuroLeague. Com o Spurs, tornou-se o primeiro brasileiro campeão da NBA em 2014.

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Sua carreira nas quadras, no entanto, foi encurtada por uma severa sequência de lesões no quadril e nas panturrilhas, forçando sua aposentadoria em 2018 após passagens por Hawks e 76ers. Longe dos garrafões, Tiago construiu uma rápida escalada como executivo e técnico de desenvolvimento no Brooklyn Nets e Houston Rockets, além de passagens pelo Paris Basketball e pela comissão técnica do Brasil nos Jogos de Paris 2024.

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Tiago Splitter - Atlanta Hawks (Foto: Kevin C. Cox/AFP)

De coadjuvante a peça-chave no Golden State

Se Splitter brilha com a prancheta, Gui Santos brilha com a bola nas mãos. Escolhido no fim do Draft de 2022, o ala precisou de paciência para fazer do limão uma limonada na Baía de São Francisco. Após uma longa adaptação na G-League (a liga de desenvolvimento) até 2024, Gui aproveitou cada brecha dada pelo exigente técnico Steve Kerr.

Em 2025, ele deixou de ser acionado apenas no "garbage time" (minutos finais de jogos já decididos) e se consolidou na rotação principal. A prova de fogo ocorreu no início de 2026, quando o astro Stephen Curry sofreu uma lesão que o afastou por dois meses. Longe de sentir a pressão, o brasileiro assumiu a titularidade, emplacando suas melhores sequências, colecionando duplo-duplos e chegando até a liderar a pontuação do time em noites cruciais.

O amadurecimento rendeu marcas expressivas: em dezembro, ao enfrentar o Phoenix Suns, o ala completou seu 100º jogo na liga, entrando no seleto top 10 de brasileiros com mais partidas na história da NBA.

Agora, entre os dias 14 e 17 de abril, o país prende a respiração. Resta torcer para que a genialidade de Splitter no banco e a estrela de Gui Santos em quadra garantam, de alguma forma, o verde e amarelo na fase mais quente do basquete mundial.

Programação dos confrontos de Play-In

Terça-feira, 14 de abril (disputa pela 7ª vaga)

Leste (20h30): Philadelphia 76ers x Orlando Magic. O vencedor avança para enfrentar o Boston Celtics.

Philadelphia 76ers x Orlando Magic. O vencedor avança para enfrentar o Boston Celtics. Oeste (23h): Phoenix Suns x Portland Trail Blazers. O vencedor avança para enfrentar o San Antonio Spurs.

Quarta-feira, 15 de abril (eliminação direta)

1 . Leste (20h30): Charlotte Hornets x Miami Heat. O vencedor segue vivo; o perdedor está eliminado. 2 . Oeste (23h): LA Clippers x Golden State Warriors. O vencedor segue vivo; o perdedor está eliminado.

Sexta-feira, 17 de abril (disputa pela 8ª vaga)

Leste (20h30): Perdedor de 76ers/Magic x Vencedor de Hornets/Heat. O classificado herdará a ingrata missão de enfrentar o líder Detroit Pistons.

Perdedor de 76ers/Magic x Vencedor de Hornets/Heat. O classificado herdará a ingrata missão de enfrentar o líder Detroit Pistons. Oeste (23h): Perdedor de Suns/Blazers x Vencedor de Clippers/Warriors. O classificado duelará contra o poderoso Oklahoma City Thunder.

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