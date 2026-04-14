Saca de NBA? Vote em quem vai vencer cada confronto do play-in

Nesta terça-feira (14), se inicia o play-in da NBA 2025/26, torneio eliminatório que define os dois últimos classificados para os playoffs de cada conferência. Essa é a sétima edição em que a fase de repescagem é disputada, desde a sua implementação na chamada 'bolha de Orlando', na temporada 2019/20. A seguir, o Lance! te convida a escolher quais times vão avançar em cada um dos quatro confrontos!

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Entenda o Play-in da NBA

A temporada regular da NBA 2025/26 chegou ao fim no último domingo (12). Após 82 partidas de intensa disputa, seis franquias de cada conferência se garantiram direto nos playoffs, que têm início marcado para o dia 18 de abril. Até lá, essas equipes estarão no aguardo dos vencedores do Play-in, que começa nesta terça-feira (14).

Para as franquias que terminaram entre a 7ª e a 10ª posição, o Play-In definirá as duas últimas vagas de cada costa em um torneio de tiro curto, disputado entre os dias 14 e 17. O sétimo colocado recebe o oitavo valendo a vaga direta (o perdedor tem uma segunda chance). Já o nono recebe o décimo em um duelo de 'tudo ou nada'.

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Agenda do Play-In da NBA 2025/26

Terça-feira, 14 de abril (disputa pela 7ª vaga)

Leste (20h30): Philadelphia 76ers x Orlando Magic. O vencedor avança para enfrentar o Boston Celtics.

Philadelphia 76ers x Orlando Magic. O vencedor avança para enfrentar o Boston Celtics. Oeste (23h): Phoenix Suns x Portland Trail Blazers. O vencedor avança para enfrentar o San Antonio Spurs.

Quarta-feira, 15 de abril (eliminação direta)

1 . Leste (20h30): Charlotte Hornets x Miami Heat. O vencedor segue vivo; o perdedor está eliminado. 2 . Oeste (23h): LA Clippers x Golden State Warriors. O vencedor segue vivo; o perdedor está eliminado.

Sexta-feira, 17 de abril (disputa pela 8ª vaga)

Leste (20h30): Perdedor de 76ers/Magic x Vencedor de Hornets/Heat. O classificado herdará a ingrata missão de enfrentar o líder Detroit Pistons.

Perdedor de 76ers/Magic x Vencedor de Hornets/Heat. O classificado herdará a ingrata missão de enfrentar o líder Detroit Pistons. Oeste (23h): Perdedor de Suns/Blazers x Vencedor de Clippers/Warriors. O classificado duelará contra o poderoso Oklahoma City Thunder.

Stephen Curry em Golden State Warriors x Los Angeles Clippers pela NBA 2025/26 (Foto: Ryan Sirius Sun/Getty Images)

+ Aposte nos playoffs da NBA!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

A partir do dia 18 de abril, a bola sobe para os playoffs no tradicional formato 'melhor de sete'. Avança de fase quem vencer quatro partidas primeiro na série, estendendo-se até as Finais. A equipe que obteve a melhor campanha na temporada regular sempre terá a vantagem do mando de quadra nos jogos 1, 2, 5 e 7.