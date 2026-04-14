Clique e vote: qual astro da NBA não pode ficar fora dos playoffs?

O Play-In da NBA, série de jogos eliminatórios nos quais equipes disputam as últimas vagas nos playoffs, começa nesta terça-feira (14). O modelo de repescagem, inaugurado em 2020 e que ainda divide opiniões, será decisivo mais uma vez para grandes astros e franquias históricas. A seguir, o Lance! te convida a responder algumas perguntas opinativas sobre a competição!

continua após a publicidade

Opine sobre o Play-In da NBA!

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Mais sobre o Play-in da NBA

A temporada regular da NBA 2025/26 chegou ao seu desfecho oficial no último domingo (12), e o mata-mata já está montado. Após 82 partidas de intensa disputa, seis franquias de cada conferência garantiram o direito de continuar sonhando com o anel de campeão. A liga agora divide suas atenções entre o drama eliminatório do play-in, que começa nesta terça-feira (14), e a disputa direta nas séries dos playoffs, com início marcado para o dia 18.

Para as franquias que terminaram entre a 7ª e a 10ª posição, o caminho é mais árduo. O Play-In definirá as duas últimas vagas de cada costa em um torneio de tiro curto e altíssima tensão, disputado entre 14 e 17 de abril. O sétimo colocado recebe o oitavo valendo a vaga direta (o perdedor tem uma segunda chance). Já o nono recebe o décimo em um duelo de "tudo ou nada".

continua após a publicidade

➡️ Blazers de Splitter e Warriors de Gui Santos podem colidir no Play-In da NBA

Calendário do Play-In da NBA:

Terça-feira, 14 de abril (disputa pela 7ª vaga)

Leste (20h30): Philadelphia 76ers x Orlando Magic. O vencedor avança para enfrentar o Boston Celtics.

Philadelphia 76ers x Orlando Magic. O vencedor avança para enfrentar o Boston Celtics. Oeste (23h): Phoenix Suns x Portland Trail Blazers. O vencedor avança para enfrentar o San Antonio Spurs.

Quarta-feira, 15 de abril (eliminação direta)

1 . Leste (20h30): Charlotte Hornets x Miami Heat. O vencedor segue vivo; o perdedor está eliminado. 2 . Oeste (23h): LA Clippers x Golden State Warriors. O vencedor segue vivo; o perdedor está eliminado.

Sexta-feira, 17 de abril (disputa pela 8ª vaga)

Leste (20h30): Perdedor de 76ers/Magic x Vencedor de Hornets/Heat. O classificado herdará a ingrata missão de enfrentar o líder Detroit Pistons.

Perdedor de 76ers/Magic x Vencedor de Hornets/Heat. O classificado herdará a ingrata missão de enfrentar o líder Detroit Pistons. Oeste (23h): Perdedor de Suns/Blazers x Vencedor de Clippers/Warriors. O classificado duelará contra o poderoso Oklahoma City Thunder.

+ Aposte nos playoffs da NBA!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

A partir do dia 18 de abril, a bola sobe para os playoffs no tradicional formato "melhor de sete". Avança de fase quem vencer quatro partidas primeiro, estendendo-se até as Finais. A equipe que obteve a campanha superior na temporada regular sempre terá a vantagem de sediar os jogos 1, 2, 5 e 7 em sua arena.

continua após a publicidade