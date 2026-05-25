O primeiro time classificado para a NBA Finals pode sair do duelo entre Cleveland Cavaliers e New York Knicks, que se enfrentam nesta segunda-feira (25), às 21h (de Brasília), pelo quarto jogo da série melhor de sete válida pela final da Conferência Leste da NBA 2025/26. Com vantagem de 3 jogos a 0, os Knicks estão a uma vitória do sexto título de conferência e tentam fechar a série fora de casa, na Rocket Arena, em Cleveland (EUA). A partida tem transmissão da ESPN, do Disney+ (streaming) e da NBA League Pass (pay-per-view).

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No jogo 1, os Cavs chegaram a abrir 22 pontos faltando pouco mais de sete minutos para o fim do tempo regulamentar, mas sofreram uma corrida de 44 a 11 que garantiu a virada e vitória da franquia de Nova York por 115 a 104. Jalen Brunson, responsável por 15 pontos somente no último quarto, foi o principal nome da reação nova-iorquina.

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O segundo encontro marcou um recorde pessoal de Brunson, de 14 assistências nos playoffs. Porém, quem brilhou em quadra foi Josh Hart, que estava calibrado nos arremessos triplos e, como cestinha dos Knicks com 26 pontos, contribuiu para o placar favorável de 109 a 93.

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Após duas vitórias no Madison Square Garden, os Knicks não sentiram a pressão de jogar em território adversário. Na Rocket Arena, pelo jogo 3, Mikal Bridges e Jalen Brunson conduziram ofensivamente a equipe visitante à vitória por 121 a 108. Bridges anotou 22 pontos, com aproveitamento superior a 70% nos arremessos, enquanto Brunson foi mais uma vez o jogador de referência nos momentos decisivos, com 30 pontos e seis assistências.

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Jalen Brunson, do New York Knicks, em ação nos playoffs da NBA 2025/26 (Foto: Nathaniel S. Butler / NBAE / Getty Images)

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🏀✅ Ficha técnica

Cleveland Cavaliers x New York Knicks - Jogo 4 das finais da Conferência Leste da NBA 2025/26

📅 Data e horário: segunda-feira, 25 de maio de 2026, às 21h (horário de Brasília)

📍 Local: Rocket Arena, em Cleveland, nos Estados Unidos

📺 Onde assistir: ESPN, Disney+ (streaming) e NBA League Pass (pay-per-view)

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