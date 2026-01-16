NBA: Brasileiro Gui Santos deixa partida dos Warriors após lesão

Nosso brasileiro na NBA, Gui Santos, do Golden State Warriors, sofreu uma torção no tornozelo durante a vitória sobre o New York Knicks, na madrugada desta quinta-feira (16). O incidente ocorreu nos minutos finais do primeiro quarto, na casa dos Warriors.

A lesão aconteceu quando Santos retornava para a defesa e acabou se enroscando com um adversário dos Knicks. O jogador caiu imediatamente na quadra, sinalizando a lesão e mobilizando a equipe médica e o técnico Steve Kerr, que entraram em quadra para prestar auxílio. Gui conseguiu se levantar com o apoio dos companheiros de time.

Gui se impôs como peça chave para a franquia

Até o momento da contusão, o ala havia atuado por cinco minutos, contribuindo com três pontos e um toco. Nesta temporada da NBA, Santos registra médias de 3,8 pontos, 2,4 rebotes e 1 assistência por jogo. O brasileiro também é frequentemente elogiado pelos colegas e o técnico Steve Kerr por sua dedicação em quadra e contribuições que não aparecem nas estatísticas, como bloqueios e recuperação de bolas perdidas. A lesão foi bastante lamentada por fãs, que alegaram ser o momento em que Gui Santos estaria ganhando mais visibilidade no time.

A extensão da lesão e o tempo de recuperação do atleta ainda não foram divulgados oficialmente pelo Golden State. A equipe médica segue avaliando a situação. Apesar da falta de um comunicado oficial, o técnico Kerr demonstrou otimismo em entrevista coletiva após a partida, indicando que a lesão, aparentemente, não é grave, embora ainda não haja um posicionamento definitivo.

