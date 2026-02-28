Contrato milionário: Gui Santos assina renovação com os Warriors e se firma na NBA
Ala brasileiro assina por mais três temporadas
O futuro de Gui Santos na NBA está devidamente selado. O Golden State Warriors anunciou oficialmente, neste sábado (28), a renovação de contrato do ala brasileiro. O novo vínculo reflete o excelente momento vivido pelo jogador de 23 anos, que se tornou peça fundamental na rotação do técnico Steve Kerr ao longo da atual temporada.
O novo acordo de Gui Santos com o Golden State Warriors é válido por três temporadas e está avaliado em cerca de 15 milhões de dólares (aproximadamente R$ 77 milhões). O contrato ainda incluiria uma opção de renovação por parte do jogador para a temporada 2028/29, garantindo estabilidade ao brasileiro na NBA.
A renovação não acontece por acaso. Gui Santos vem de seu melhor mês na carreira desde que chegou à NBA em 2022. Em fevereiro, o ala assumiu maiores responsabilidades devido a lesões no elenco e respondeu com médias impressionantes de 15,3 pontos por partida.
Sua versatilidade defensiva e a melhora no aproveitamento do perímetro (beirando os 40% nas últimas semanas) encantaram a diretoria dos Warriors.
Draftado em 2022 na 55ª escolha, Gui Santos percorreu um longo caminho, passando pelo Santa Cruz Warriors (equipe de desenvolvimento na G-League) até se firmar no elenco principal. Agora, com o novo contrato, ele deixa de ser uma aposta para se tornar uma realidade financeira e técnica dentro de uma das franquias mais vitoriosas da história da liga.
Com a permanência de Gui Santos, o Brasil garante a manutenção de seu principal representante na elite do basquete mundial em um momento de renovação da Seleção Brasileira, que vê no ala dos Warriors um de seus pilares para o próximo ciclo olímpico.
