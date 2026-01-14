NBA: Mavericks revelam decisão final sobre cirurgia de Anthony Davis após lesão

O Dallas Mavericks anunciou, na última terça-feira (13), a decisão final sobre a lesão na mão esquerda do pivô Anthony Davis. Após nova avaliação médica, a franquia confirmou que o jogador não precisará passar por cirurgia. No entanto, Davis realizará um tratamento intensivo e deve desfalcar a equipe por aproximadamente seis semanas.

A lesão ocorreu durante a derrota para o Utah Jazz, na última quinta-feira (8). No lance, o pivô tentava contestar uma infiltração de Lauri Markkanen quando sentiu o trauma; exames realizados no dia seguinte apontaram danos nos ligamentos da mão esquerda.

A nova ausência reacendeu os rumores de troca envolvendo o astro de 32 anos. Toronto Raptors e Atlanta Hawks já demonstraram interesse no craque e monitoram a situação.

Uma negociação poderia beneficiar ambos os lados: Davis teria a chance de recomeçar em um novo projeto a longo prazo, enquanto a franquia interessada ganharia um reforço de elite por um custo de troca potencialmente reduzido devido ao seu histórico no departamento médico.

Atualmente, o Dallas se encontra na 12° posição da Conferência Oeste, com 15 vitórias e 25 derrotas. O pivô jogou somente 29 partidas na temporada 2025/26.

Anthony Davis sente lesão em Mavericks x Jazz na NBA (Foto: Chris Gardner/Getty Images/AFP)

Veja a nota publicada pelo Dallas Mavericks

- O ala/pivô do Dallas Mavericks, Anthony Davis, consultou seu médico hoje e passou por uma avaliação médica da mão esquerda. Ele não precisará de cirurgia e a previsão é de que se recupere da lesão em aproximadamente seis semanas.

Histórico de lesões

Campeão da NBA em 2020 e selecionado dez vezes para o All-Star Game, Anthony Davis convive com um "fantasma" que o persegue desde o início da carreira: as lesões. O histórico clínico do pivô impressiona, foram 1.030 dos seus 3.788 dias na liga sob cuidados médicos. O que significa que o astro esteve lesionado em praticamente um a cada cinco dias de sua trajetória na NBA.

Embora seus problemas físicos costumem se concentrar nos pés, joelhos e no tendão de Aquiles, o camisa 3 agora terá de focar em um processo de recuperação inédito para tratar a mão esquerda.