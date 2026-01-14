Astro do Celtics é multado em R$180 mil após criticar arbitragem da NBA

O astro do Boston Celtics, Jaylen Brown, foi multado em US$ 35 mil (cerca de R$ 187 mil na cotação atual) após criticar duramente a arbitragem na derrota por 100 a 95 para o San Antonio Spurs, no último sábado (10). Logo após o jogo, o ala já previa a punição, mas não poupou palavras ao explicar sua frustração.

— Podem me multar o quanto quiserem. Vou aceitar. Eles (Spurs) são um bom time defensivo, mas não são tão bons assim. Alguém precisa rever os vídeos, porque é a mesma coisa toda vez que enfrentamos um time físico. Eles se recusam a marcar faltas a nosso favor e, do outro lado, apitam qualquer toque — desabafou Brown.

Na partida em questão, o Boston Celtics foi à linha de lance livre apenas quatro vezes (acertando três), enquanto o San Antonio Spurs teve 20 oportunidades de arremessos livres (convertendo 14). Brown, que registrou 27 pontos, sete assistências e oito rebotes em 43 minutos, criticou a falta de critério dos juízes.

— Estou atacando a cesta. Sou físico. Não simulo. Não fujo do contato. Vou forte para a bola e nada. A inconsistência é insana. Se não conseguimos ir à linha de lance livre e os times têm permissão para nos empurrar para fora de posição, fica difícil vencer. Batemos quatro lances livres hoje e perdemos o jogo por cinco pontos — concluiu o ala.

Outra estatística que embaza o pensamento do camisa 7, é o fato de que a franquia de Boston é a que menos vai para a linha de lance livre na temporada 2025/26, com média de 18,9 por jogo.

Próximo jogo do Boston na NBA

O Boston Celtics encara o Miami Heat nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Kaseya Center, em Miami. A partida terá transmissão do NBA League Pass (streaming).