AO VIVO: Seleção Brasileira enfrenta a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete

A Seleção Brasileira de Basquete entra em quadra nesta segunda-feira (2), às 19h (horário de Brasília), para enfrentar a Colômbia na Arena UniBH, em Belo Horizonte. Após a vitória contundente sobre a Venezuela por 94 a 84 na última sexta-feira (27), o Brasil já garantiu sua classificação para a segunda fase das Eliminatórias da Copa do Mundo FIBA.

Times 1º Quarto 2º Quarto Total Brasil 23 32 55 Colômbia 13 24 37

Pré-jogo

Brasil começa com: Rafa Luz, Georginho de Paula, Léo Meindl, Lucas Dias e Marcio Santos no quinteto inicial. Colômbia tem o quinteto titular formado por: Juan Tello, Hansel Atencia, Jaime, Romario Roque e Tonny Trocha.

A Seleção Brasileira já está classificada para a segunda fase das Eliminatórias da Copa do Mundo FIBA (Foto: Divulgação / FIBA)

A Seleção Brasileira vive um momento iluminado. O ala Leo Meindl, vindo de uma atuação de 25 pontos contra os venezuelanos, é uma das principal arma ofensiva. Além dele, a versatilidade de Lucas Dias e a energia de Georginho de Paula têm sido os pilares da campanha invicta (3v-0d).

Seleção Brasileira já está classificada para a próxima fase

Mesmo com o passaporte carimbado para a próxima etapa, o jogo é fundamental para as pretensões da equipe de Aleksandar Petrović. Como os pontos da primeira fase são carregados para a sequência do torneio, vencer a Colômbia significa entrar na segunda fase com uma vantagem estratégica importante na luta por uma vaga no Mundial do Catar.

O quinteto inicial da Seleção Brasileira deve ser mantido com Rafa Luz, Georginho, Léo Meindl, Lucas Dias e Brunão Cardoso, priorizando a força física e o controle do garrafão que dominou os últimos jogos em Belo Horizonte.

