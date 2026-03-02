AO VIVO: Seleção Brasileira enfrenta a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete
Com vaga garantida na 2ª fase, Brasil busca liderança perfeita contra a Colômbia
- Matéria
- Mais Notícias
A Seleção Brasileira de Basquete entra em quadra nesta segunda-feira (2), às 19h (horário de Brasília), para enfrentar a Colômbia na Arena UniBH, em Belo Horizonte. Após a vitória contundente sobre a Venezuela por 94 a 84 na última sexta-feira (27), o Brasil já garantiu sua classificação para a segunda fase das Eliminatórias da Copa do Mundo FIBA.
Relacionadas
- Mais Esportes
Seleção Brasileira vence Venezuela por 94 a 84 e encaminha vaga na Copa do Mundo de Basquete
Mais Esportes27/02/2026
- NBB
Andrezão celebra primeira convocação para a Seleção brasileira e projeta sonho da NBA
NBB26/02/2026
- NBA
Mathias Alessanco: o prodígio brasileiro que está sendo moldado para o topo do basquete mundial
NBA20/02/2026
|Times
|1º Quarto
|2º Quarto
|Total
Brasil
23
32
55
Colômbia
13
24
37
Pré-jogo
- Brasil começa com: Rafa Luz, Georginho de Paula, Léo Meindl, Lucas Dias e Marcio Santos no quinteto inicial.
- Colômbia tem o quinteto titular formado por: Juan Tello, Hansel Atencia, Jaime, Romario Roque e Tonny Trocha.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
A Seleção Brasileira vive um momento iluminado. O ala Leo Meindl, vindo de uma atuação de 25 pontos contra os venezuelanos, é uma das principal arma ofensiva. Além dele, a versatilidade de Lucas Dias e a energia de Georginho de Paula têm sido os pilares da campanha invicta (3v-0d).
Seleção Brasileira já está classificada para a próxima fase
Mesmo com o passaporte carimbado para a próxima etapa, o jogo é fundamental para as pretensões da equipe de Aleksandar Petrović. Como os pontos da primeira fase são carregados para a sequência do torneio, vencer a Colômbia significa entrar na segunda fase com uma vantagem estratégica importante na luta por uma vaga no Mundial do Catar.
➡️ Seleção Brasileira vence Venezuela por 94 a 84 e encaminha vaga na Copa do Mundo de Basquete
➡️ Joia do Pinheiros, e irmão de Gui Santos, é chamado à Seleção Brasileira
➡️ Andrezão celebra primeira convocação para a Seleção brasileira e projeta sonho da NBA
O quinteto inicial da Seleção Brasileira deve ser mantido com Rafa Luz, Georginho, Léo Meindl, Lucas Dias e Brunão Cardoso, priorizando a força física e o controle do garrafão que dominou os últimos jogos em Belo Horizonte.
+Aposte na vitória do Brasil nas Eliminatórias
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias