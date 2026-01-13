Luka Doncic anota 42 pontos em nova derrota dos Lakers na NBA

Luka Doncic fez de tudo e mais um pouco na última partida da NBA entre Los Angeles Lakers e Sacramento Kings, no Golden 1 Center, em Sacramento, mas não foi o suficiente para parar o time da casa. Mesmo com o esforço individual do esloveno, o desempenho abaixo do esperado de LeBron James pesou, e a equipe de Los Angeles foi derrotada por 124 a 112, confirmando sua 14ª derrota na temporada.

A partida teve um gosto de revanche para Dennis Schröder, armador dos Kings, que protagonizou uma confusão com o esloveno na saída do último jogo entre as franquias, no dia 28 de dezembro de 2025, na Crypto Arena, em LA. Na ocasião, o alemão tentou agredir Doncic, mas foi contido por outros jogadores e acabou suspenso por três partidas pela NBA.

Apesar da motivação extra do camisa 77, os adversários tiveram muita liberdade para arremessar da linha dos três pontos, registrando um impressionante aproveitamento de 65% no perímetro, com 17 acertos. Além disso, LeBron James teve uma noite apagada, terminando com 22 pontos, enquanto as ausências de Austin Reaves e Rui Hachimura, ambos desfalques, foram sentidas profundamente na rotação dos Lakers.

Sacramento Kings vence Los Angeles Lakers na NBA (Foto: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Pacers vencem Celtics e respiram na NBA

O lanterninha da Conferência Leste surpreendeu ao vencer o terceiro colocado na última segunda-feira (12). O Indiana Pacers fechou o placar em 98 a 96 no último segundo, engatando sua terceira vitória consecutiva na temporada.

Durante o aquecimento, os fãs puderam matar a saudade de Tyrese Haliburton, que realizou alguns arremessos, mas só deve retornar oficialmente às quadras na temporada 2026-27. O Boston Celtics, por sua vez, não pôde contar com Jaylen Brown, além de Josh Minott e, claro, Jayson Tatum, que também segue fora devido à grave lesão sofrida nos últimos playoffs.

