Wilt Chamberlain e a noite dos 100 pontos: O recorde mais insano da NBA completa 64 anos

No dia 2 de março de 1962, a pequena cidade de Hershey, na Pensilvânia, foi palco de um evento que mais parecia ficção científica do que uma simples partida da NBA. Wilt Chamberlain, o gigante do Philadelphia Warriors e um dos maiores jogadores da história do basquete americano, destruía a defesa do New York Knicks para anotar exatos 100 pontos.

Wilt Chamberlain fez 100 pontos na vitória do Philadelphia Warriors por 169 a 147 sobre o New York Knicks (Foto: Divulgação / NBA)

Hoje, 64 anos depois, o feito não apenas permanece como o recorde absoluto da NBA, mas ganha contornos de mito. Em uma era sem linha de três pontos e com um ritmo de jogo visceral, Chamberlain provou por que era um "deus" entre mortais.

Wilt Chamberlain não era apenas alto; ele era um atleta de elite à frente de seu tempo. Naquela noite, ele jogou os 48 minutos da vitória dos Warriors por 169 a 147. Seus números finais beiram o absurdo:

Arremessos de quadra: 36 convertidos em 63 tentativas.

Lances livres: 28 convertidos em 32.

Rebotes: 25.

O mais curioso é que não existem registros em vídeo da partida. O que sobra para a história são os relatos de quem estava lá, o áudio do quarto período e a icônica foto de Wilt segurando um papel com o número "100" escrito à mão.

Desde 1962, poucos ousaram olhar para o topo dessa montanha. O que chegou mais perto foi Kobe Bryant, em 2006, ao anotar 81 pontos contra o Toronto Raptors. Recentemente, performances de 70 ou mais pontos por astros como Joel Embiid e Luka Doncic reacenderam o debate, mas a marca de Wilt exige uma eficiência e uma dominância física que o jogo moderno raramente permite.