NBA: Grizzlies e Ja Morante tem interesse mútuo em troca, segundo emissora

O Memphis Grizzlies e Ja Morant passam por uma fase conturbada. Na última semana, o jornalista Shams Charania, da ESPN, informou que a franquia já começou a ouvir ofertas de troca pelo astro. Segundo Tim MacMahon, repórter da mesma emissora, a negociação deve ser concretizada até a trade deadline, no dia 5 de fevereiro.

— Todos naquela arena em Memphis e no vestiário da equipe sabem que os Grizzlies querem se livrar dele. E o sentimento é mútuo. Chegou a um ponto em que a carreira de Ja Morant não pode continuar em Memphis. A franquia busca jovens talentos e múltiplas escolhas de Draft (picks) na troca. "Boa sorte com isso". Esse é o feedback que tenho recebido — afirmou Tim MacMahon.

Portanto, o Memphis pode enfrentar dificuldades para conseguir um retorno à altura pelo armador de 26 anos. Alguns comentaristas dizem que o valor recebido pela franquia pode ser ainda menor se comparado ao que o Atlanta Hawks recebeu na troca por Trae Young.

Ja Morant está no Grizzlies há sete temporadas e desde 2023/24, atuou somente 77 dos 203 jogos possíveis, isso devido a algumas lesões e mal comportamento. O maior tempo do ala longe das quadras foi quando o americano foi suspenso por 25 jogos após exibir uma arma de fogo em uma live nas redes sociais.

Na temporada atual, o cenário não é diferente: o camisa 12 disputou apenas 19 dos 39 jogos dos Grizzlies, e suas médias estão sendo inferiores às de sua temporada como calouro, registrando 19 pontos e três rebotes por partida.

Por fim, Ja Morant tem contrato com a franquia até 2028. São US$ 126,5 milhões em salários pelas próximas três campanhas, sendo US$ 39,4 milhões destinados apenas à temporada 2025/26.

Ja Morant em ação durante jogo entre Memphis Grizzlies e Philadelphia 76ers na NBA (Foto: Justin Ford/Getty Images/AFP)

Próximo jogo do Grizzlies na NBA

O Memphis Grizzlies enfrenta o Orlando Magic nesta quinta-feira (15), às 16h (de Brasília), na Uber Arena, em Berlim. A partida acontece fora dos Estados Unidos porque faz parte de um projeto da liga para expandir o basquete pelo mundo.

Além disso, o Magic tem forte conexão com a cidade alemã devido à presença dos irmãos Moritz (Moe) e Franz Wagner, que ajudaram a Alemanha a conquistar a Copa do Mundo da FIBA de 2023 e (no caso de Franz) o EuroBasket 2025.