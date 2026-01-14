Cristiano Ronaldo e LeBron James seguem como dois dos principais símbolos da capacidade de geração de receita no esporte global, mas o português mantém vantagem considerável quando o assunto é dinheiro. De acordo com o ranking dos atletas mais bem pagos do mundo divulgado pelo site Sportico, o português liderou novamente a lista em 2025, com ganhos estimados em US$ 260 milhões, enquanto LeBron aparece como o atleta americano mais bem colocado, com US$ 128,7 milhões no mesmo período. Mas ele é apenas o quinto na lista total (veja top-10 abaixo).

O atacante do Al Nassr chegou ao topo do ranking pelo terceiro ano consecutivo. Tal posição é impulsionada por um salário anual de aproximadamente US$ 200 milhões na Arábia Saudita, além de outros US$ 60 milhões em patrocínios. O volume de receitas comerciais de Cristiano Ronaldo segue elevado graças a mais de dez parcerias ativas. A força comercial é potencializada pela presença digital: bilionário no banco, ele também tem mais de um bilhão... de seguidores nas redes sociais.

LeBron James, por sua vez, registrou US$ 128,7 milhões em ganhos em 2025, sendo cerca de US$ 80 milhões provenientes de patrocínios e negócios fora das quadras. Nike segue como seu principal parceiro comercial, com um contrato vitalício avaliado em mais de US$ 30 milhões anuais - o que lhe coloca no alto das listas rotineiramente. Nos últimos anos, o ala do Los Angeles Lakers ampliou sua atuação no entretenimento e no licenciamento de produtos.

O ranking também reforça a força estrutural da NBA, que concentra 40% dos atletas do Top 100, beneficiada por salários elevados e um mercado publicitário consolidado. Ainda assim, mesmo com esse domínio, nenhum jogador da liga se aproxima do patamar financeiro alcançado por Ronaldo, cuja combinação entre contrato esportivo e apelo comercial segue sem paralelo.

E onde entra Neymar?

Fora da disputa direta pelo topo, Neymar aparece como um dos principais destaques da lista, mas em trajetória descendente. Após figurar entre os seis atletas mais bem pagos nas quatro edições anteriores do ranking, o brasileiro caiu para a 30ª posição em 2025, com ganhos estimados em US$ 60 milhões, após deixar o Al Hilal e retornar ao Santos. Mesmo assim, de acordo com a publicação, Neymar já acumulou mais de US$ 1 bilhão em salários e patrocínios ao longo da carreira.

No total, os 100 atletas mais bem pagos somaram US$ 6,05 bilhões, queda de 2,1% em relação ao recorde do ano anterior. Longe da disputa com Cristiano Ronaldo ou Lebron James, as mulheres ficaram fora do Top 100 pelo terceiro ano consecutivo.

Atletas e ganhos em 2025 (valores em milhões de dólares)

Atleta Esporte Salários Patrocínios Total

1 . Cristiano Ronaldo futebol 200 60 260 2 . Canelo Álvarez boxe 125 12 137 3 . Lionel Messi futebol 60 70 130 4 . Juan Soto basebol 122,2 7 129,2 5 . Lebron James basquete 48,7 80 128,7 6 . Karim Benzema futebol 110 5 115 7 . Stephen Curry basquete 55,4 50 105,4 8 . Shohei Ohtani basebol 2,5 100 102,5 9 . Kevin Durant basquete 50,8 50 100,8 10 . Jon Rahm golfe 84,7 16 100,7