Knicks conquista vitória inédita contra o Spurs na NBA

O New York Knicks alcançou um feito inédito na temporada 2026 da NBA ao atropelar o San Antonio Spurs por 114 a 89, no último domingo (1). No Madison Square Garden, os nova-iorquinos não apenas derrubaram a invencibilidade de 11 jogos do rival, como também foram os primeiros a segurar o ataque do time de Victor Wembanyama abaixo dos 90 pontos no ano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Os protagonistas da noite foram Mikal Bridges e Jalen Brunson, que ditaram o ritmo ofensivo com 25 e 24 pontos, respectivamente. No garrafão, Karl-Anthony Towns garantiu um duplo-duplo com 12 pontos e 14 rebotes, assim como Josh Hart, com 10 pontos e 10 rebotes.

Pelo lado dos Spurs, Victor Wembanyama teve, mais uma vez, o melhor desempenho da equipe. O francês anotou 25 pontos e pegou 13 rebotes, sendo soberano na proteção do aro com 12 rebotes defensivos.

continua após a publicidade

Mesmo com o revés histórico, o San Antonio Spurs segue em situação confortável na vice-liderança da Conferência Oeste (43-17). Já o New York Knicks carimba sua vaga como um dos favoritos no Leste, consolidando-se na terceira posição com 39 vitórias em 61 jogos.

Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, durante jogo da NBA (Foto: Dustin Satloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Todos os resultados do último domingo (1)