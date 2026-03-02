menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBA

Knicks conquista vitória inédita contra o Spurs na NBA

O time de Mike Brown quebrou uma sequência de 11 vitórias consecutivas do Spurs

Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 02/03/2026
11:54
imagem cameraNEW YORK, NEW YORK - MARCH 01: Jalen Brunson #11 of the New York Knicks reacts during the first quarter of the game against the San Antonio Spurs at Madison Square Garden on March 01, 2026 in New York City. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Dustin Satloff/Getty Images/AFP (Photo by Dustin Satloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
O New York Knicks alcançou um feito inédito na temporada 2026 da NBA ao atropelar o San Antonio Spurs por 114 a 89, no último domingo (1). No Madison Square Garden, os nova-iorquinos não apenas derrubaram a invencibilidade de 11 jogos do rival, como também foram os primeiros a segurar o ataque do time de Victor Wembanyama abaixo dos 90 pontos no ano.

Os protagonistas da noite foram Mikal Bridges e Jalen Brunson, que ditaram o ritmo ofensivo com 25 e 24 pontos, respectivamente. No garrafão, Karl-Anthony Towns garantiu um duplo-duplo com 12 pontos e 14 rebotes, assim como Josh Hart, com 10 pontos e 10 rebotes.

Pelo lado dos Spurs, Victor Wembanyama teve, mais uma vez, o melhor desempenho da equipe. O francês anotou 25 pontos e pegou 13 rebotes, sendo soberano na proteção do aro com 12 rebotes defensivos.

Mesmo com o revés histórico, o San Antonio Spurs segue em situação confortável na vice-liderança da Conferência Oeste (43-17). Já o New York Knicks carimba sua vaga como um dos favoritos no Leste, consolidando-se na terceira posição com 39 vitórias em 61 jogos.

Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, durante jogo da NBA (Foto: Dustin Satloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Todos os resultados do último domingo (1)

  1. San Antonio Spurs 89-114 New York Knicks
  2. Minnesota Timberwolves 117-108 Denver Nuggets
  3. Cleveland Cavaliers 106-102 Brooklyn Nets
  4. Milwaukee Bucks 97-120 Chicago Bulls
  5. Memphis Grizzlies 125-106 Indiana Pacers
  6. Portland Trail Blazers 101-135 Atlanta Hawks
  7. Detroit Pistons 106-92 Orlando Magic
  8. Oklahoma City Thunder 100-87 Dallas Mavericks
  9. Philadelphia 76ers 98-114 Boston Celtics
  10. New Orleans Pelicans 117-137 Los Angeles Clippers
  11. Sacramento Kings 104-128 Los Angeles Lakers

