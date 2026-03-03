Retorno de Jayson Tatum à NBA tem data marcada, diz jornalista

Jayson Tatum é um dos muitos jogadores da NBA que enfrentaram lesões sérias e estão fora das quadras há mais de seis meses. Mas o retorno do camisa 0 está próximo. Segundo o jornalista Bill Simmons, o ala deve estrear na temporada nesta sexta-feira (6), no confronto entre Boston Celtics e Dallas Mavericks.

— Tatum parece que vai estar em Dallas na sexta-feira. É para lá que todos os sinais estão apontando — afirmou Simmons.

Na reta final de fevereiro, o ala iniciou treinos completos de "cinco contra cinco". Se a previsão do jornalista se confirmar, Tatum ainda desfalca o Boston no duelo contra o Charlotte Hornets, nesta quarta-feira (4), mas passará a ficar à disposição do técnico Joe Mazzulla logo em seguida.

Jayson Tatum em ação pelo Boston Celtics na NBA (Foto: Brian Babineau / AFP)

— Estou fazendo de tudo pra voltar bem, o mais rápido possível. Não tem pressão de ninguém me dizendo quando devo voltar. Mas não descarto que seja na temporada que vem. O mais importante é me recuperar 100%, sem me arriscar. Tenho 27 anos e muito basquete pra jogar ainda. Não tenho pressa — disse o astro da NBA à People em setembro de 2025.

A lesão de Tatum, astro da NBA

Jayson Tatum rompeu o tendão de Aquiles do tornozelo direito no jogo quatro das semifinais da Conferência Leste da NBA, contra o New York Knicks, em maio. Na ocasião, o astro saiu de quadra de cadeira de rodas e em lágrimas. No mesmo mês, foi submetido à cirurgia e está fora das quadras desde então.

A ruptura do tendão de Aquiles é considerada uma das mais graves do basquete e já tirou de ação nomes como Kobe Bryant e Kevin Durant.