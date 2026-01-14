NBA: Gui Santos joga bem, Thunder supera tabu contra Spurs e Lebron destrói

A rodada da NBA foi marcada por protagonismo brasileiro e fim de tabus. Enquanto Gui Santos se consolidou de vez na rotação dos Warriors, o Thunder tirou um peso das costas ao vencer os Spurs pela primeira vez na temporada. Além disso, LeBron James provou que segue no domínio das ações e liderou os Lakers à sua 24ª vitória no campeonato.

Warriors vencem Blazers com boa atuação de Gui Santos

Único brasileiro na NBA, Gui Santos vem ganhando cada vez mais espaço na rotação de Steve Kerr. O ala atuou por 21 minutos e anotou seis pontos na vitória do Golden State Warriors sobre o Portland Trail Blazers por 119 a 97. Com Stephen Curry em noite apagada (apenas 11 pontos), o destaque da equipe californiana foi De'Anthony Melton, cestinha do time com 23 pontos.

Thunder quebra tabu e supera "algoz" Spurs

O Oklahoma City Thunder finalmente reencontrou o caminho da vitória contra o San Antonio Spurs. Na última terça-feira (13), os atuais campeões venceram por 119 a 98, encerrando uma sequência negativa: das sete derrotas sofridas pelo OKC na temporada, três haviam sido para o time de Victor Wembanyama. O astro Shai Gilgeous-Alexander foi o nome do jogo com 34 pontos.

— Desde o primeiro confronto, não conseguíamos frear o ritmo deles nem pará-los na transição, mas hoje fomos eficientes nisso — celebrou Shai após o apito final.

Oklahoma City Thunder vence Spurs pela primeira vez na temporada 202526 da NBA (Foto: Joshua Gateley / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

LeBron James flerta com triplo-duplo em massacre dos Lakers

LeBron James segue desafiando a lógica. Aos 41 anos, o craque liderou o Los Angeles Lakers na vitória por 141 a 116 contra o Atlanta Hawks. O ala registrou 31 pontos, 10 assistências e nove rebotes, ficando a apenas uma sobra de se tornar o jogador mais velho da história da NBA a anotar um triplo-duplo, superando sua própria marca de longevidade.