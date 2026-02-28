NBA: Nikola Jokic protagoniza briga em derrota do Denver Nuggets

O clima esquentou na NBA na noite de sexta-feira (27) durante a derrota do Denver Nuggets para o Oklahoma City Thunder por 127 a 121, na prorrogação. O pivô sérvio Nikola Jokic, estrela dos Nuggets, protagonizou um intenso desentendimento com os jogadores Lu Dort e Jalen Williams, do time adversário, que culminou em expulsão e faltas técnicas.

A confusão principal eclodiu a oito minutos do fim do quarto período, quando Lu Dort derrubou Jokic de forma intencional durante uma reposição de bola. O sérvio reagiu imediatamente e partiu para cima do adversário. A altercação ganhou mais um participante com a chegada de Jalen Williams, que interveio em defesa do companheiro de equipe. Williams e Jokic trocaram empurrões e seguraram as camisas um do outro, exigindo a intervenção de atletas e membros das comissões técnicas para separá-los.

Como resultado, Lu Dort foi expulso da partida. Jokic e Williams receberam faltas técnicas pela confusão.

Problemas com arbitragem

A tensão entre o pivô e Dort já vinha se construindo minutos antes. Dort havia demonstrado insatisfação com Jokic por ter sido atrapalhado em uma jogada em que marcava Jamal Murray, chegando a pedir ao árbitro uma falta de ataque que não foi marcada.

Após o jogo, o técnico do Denver Nuggets, David Adelman, saiu em defesa de seu jogador. Segundo Adelman, a reação de Jokic foi o ápice de um acúmulo de situações, fruto de uma marcação dura contra ele que não estava sendo punida pela arbitragem.

— A frustração dele é porque o jogo às vezes é arbitrado de forma diferente na quadra do que é embaixo da cesta. E acho que ele estava reagindo ao que estavam fazendo com ele. A reação dele não será se encolher. Ele é competitivo. (...) E, obviamente, com a jogada do Dort, acho que isso levou as coisas a outro nível para ele. Ele também sentiu que houve malícia naquela jogada.

Com a vitória, o Oklahoma City Thunder se mantém na liderança isolada da Conferência Oeste da NBA, ostentando 46 vitórias e 15 derrotas. Já o Denver Nuggets ocupa a quarta posição da mesma conferência, com oito derrotas a mais que o líder.

O Denver Nuggets terá a chance de se recuperar no domingo (1), jogando em casa contra o Minnesota Timberwolves. No mesmo dia, o Oklahoma City Thunder viaja para Dallas para enfrentar os Mavericks.

Nikola Jokic, do Denver Nuggets, conduz a bola marcado por Isaiah Hartenstein, do Oklahoma City Thunder, no Paycom Center, em 27 de fevereiro de 2026 (Foto: Joshua Gateley/Getty Images/AFP)

