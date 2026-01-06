Kevin Durant relembra mágoa com ex-time na NBA: 'Fui chutado'

A chegada de Kevin Durant ao Houston Rockets foi uma surpresa, inclusive, para o jogador. Seis meses após a troca, o ala-pivô de 37 anos parece ainda guardar rancor do Pheonix Suns. Isso ficou claro após a vitória por 100 a 97 sobre o ex-time da NBA com direito a bola no segundo final.

A atuação de Durant foi essencial para o sucesso do Rockets na noite desta segunda-feira (5). Além do duplo-duplo – 29 pontos, 10 rebotes e quatro assistências –, o jogador foi o responsável por converter a cesta de três decisiva para fechar o placar. Após o lance, aproveitou ainda para mandar os visitantes "de volta para casa".

Apesar da provocação, foi durante a entrevista pós-jogo que Kevin abriu o jogo sobre como se sentia sobre o Suns. Durant destacou o prazer de derrotar a equipe que o expulsou.

— Era um lugar do qual eu não queria sair. Foi a primeira vez - não quero parecer dramático, mas vou ser - que fui expulso de um lugar. É bom vencer um time que te expulsou e te tratou como o culpado para todos os problemas deles. Doeu porque dediquei todo o meu esforço, amor e carinho aos Suns, à região de Phoenix e ao Arizona em geral. Mas é assim que funciona o negócio, é o jogo. Então, quando você joga contra um ex-time, com certeza fica com uma motivação extra — disse o astro.

O problema de Durant com a franquia, no entanto, não reflete a relação de respeito que mantém com os jogadores com quem esteve durante duas temporadas na NBA. Antes da troca, o ala-pivô foi muito criticado pelo desempenho do Suns, que ficou fora dos playoffs.

— Sinto muito carinho pelos jogadores, mas quero vencer aquele time. Quero mostrar a eles que ainda tenho lenha para queimar. Mesmo sendo velho, ainda consigo jogar. Acho que todo jogador tem essa mentalidade quando enfrenta seu ex-time. Não acho que seja maldade nenhuma contra eles. Mas, como competidor, você quer entrar em quadra e derrotá-los — concluiu.

Kevin Durant em vitória do Houston Rockets sobre o Phoenix Suns na NBA (Foto: Alex Slitz/Getty Images/AFP)

Kevin Durant no Houston Rockets

Kevin Durant chegou em um elenco forte e mesclado entre jogadores jovens e experientes. Com Alperen Sengun, Amen Thompson e Fred VanVleet, o Rockets vai para a próxima temporada em busca do terceiro título de sua história. Para adquirir Kevin, Houston abriu mão do ala-armador Jalen Green, o ala Dillon Brooks, a 10ª pick do Draft de 2025 e mais 5 picks de 2ª rodada.

No momento que a troca foi anunciada, Durant estava em uma entrevista com público em um evento da Fanatics. Com a negociação se tornando pública, os fãs começaram a avisar o jogador que é um Rocket. Com os gritos, KD se pronunciou sobre a nova casa.