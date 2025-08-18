Stephen Curry é recebido de forma inusitada na China; veja vídeo

O astro da NBA e armador do Golden State Warriors, Stephen Curry, foi recebido com um show de drones durante a turnê "Curry Training Camp", onde conduzirá seu famoso campo de treinamento pelos próximos dias na China.

Em Chongqing, na China, o armador de 37 anos foi recebido por um incrível espetáculo de luzes e drones. Nas redes sociais, vídeos do evento viralizaram rapidamente, mostrando a grandiosidade da recepção.

Stephen Curry também exibiu 400 tênis da sua marca que ele mesmo autografou para distribuir em um acampamento. A viagem de Curry à Ásia também inclui a "Curry Con", uma conferência de três dias em Chongqing, focada em marcas e cultura, além do primeiro Curry Camp global.

Stephen Curry, do Golden State Warriors, lidera a lista de venda de camisas na NBA. (Foto: Reprodução / X / @warriors)

Canal divulga agenda de transmissão de jogos exclusivos da NBA

Faltando pouco mais de dois meses para o início da temporada regular da NBA, o Prime Video divulgou os primeiros 67 jogos com transmissão exclusiva da plataforma. As primeiras transmissões incluem a rodada dupla, no dia 24 de outubro. No primeiro dia, o canal passa os jogos entre Boston Celtics x New York Knicks e Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers. O streaming transmite as finais da NBA com exclusividade.

A aquisição pelo Prime Video põe fim a uma era de 29 anos da ESPN Brasil como detentora exclusiva das transmissões das finais da NBA no país. A emissora do grupo Disney manteve os direitos em todos os anos desde 1996. Com isso, encerra essa sequência com a cobertura do título do Oklahoma City Thunder na última temporada, em 2024/25.